Action rozpieszcza graczy. Tanie akcesoria na promocji

Sklep Action znów zaskakuje swoich klientów atrakcyjnymi promocjami na produkty, które ucieszą zarówno miłośników gier, jak i tych, którzy szukają praktycznych rozwiązań na co dzień. Tym razem w ofercie znalazły się akcesoria do konsoli Nintendo Switch oraz gadżety dla dzieci, które pozwolą na jeszcze lepszą zabawę. Promocje potrwają do wtorku 11 lutego.

Action wyprzedaje elektronikę. Sporo sprzętów dla graczy

Dla graczy korzystających z Nintendo Switch idealnym wyborem będzie Pad Battletron z łącznością Bluetooth, który obecnie można kupić za 58,99 zł zamiast 67,96 zł. Kontroler został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika. Jest nieco większy niż standardowe JoyCons, co sprawia, że lepiej leży w dłoni, a warstwa antypoślizgowa zapewnia stabilny chwyt nawet podczas intensywnej rozgrywki. Pad wyposażony jest w funkcję wibrowania, która podnosi poziom immersji, oraz 4 diody LED wskazujące, którym graczem jesteś.

Jeśli często zabierasz swoją konsolę w podróż, koniecznie zwróć uwagę na torbę do przechowywania Battletron, która teraz kosztuje 32,95 zł zamiast 39,95 zł. Torba o wymiarach 33 x 24 x 11 cm pomieści nie tylko konsolę Nintendo Switch, ale także stację dokującą, 18 gier, kontrolery i kable.

Dla najmłodszych miłośników muzyki i gier Action przygotował promocję na słuchawki bezprzewodowe Fresh ’n Rebel Kids, które można kupić za 35,99 zł zamiast 44,95 zł. Oferują aż 35 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, co sprawia, że są idealne do długich podróży czy wieczorów z ulubionymi bajkami. Wbudowany mikrofon oraz przyciski do regulacji głośności i kontroli odtwarzania sprawiają, że są łatwe w obsłudze nawet dla dzieci.

Dla małych artystów Action proponuje bezprzewodowy zestaw karaoke Fresh ’n Rebel Kids w cenie 58,99 zł zamiast 67,95 zł. Zestaw składa się dwóch mikrofonów bezprzewodowych, które oferują 6 trybów modyfikacji głosu, co pozwala na eksperymentowanie z dźwiękiem. Kolorowe oświetlenie LED dodaje uroku każdej domowej imprezie, a 12-godzinny czas odtwarzania gwarantuje, że zabawa potrwa długo.