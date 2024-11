Biedronka odpala petardę. Masa przydatnej elektroniki taniej

W internetowym sklepie Biedronka Home ruszyła atrakcyjna promocja, która potrwa do 2 grudnia 2024 roku. Obecnie klienci mają możliwość skorzystania z dużych zniżek na różnorodne produkty – od sprzętu elektronicznego, przez akcesoria do domu, aż po elektronarzędzia. Przyjrzyjmy się bliżej, co znajduje się w ofercie.

Biedronka wyprzedaje tanią elektronikę

edną z głównych atrakcji jest promocja na akumulatorowe urządzenia marki Einhell. Przy zakupie wybranego urządzenia, klient może dodać do koszyka zestaw startowy zawierający ładowarkę i akumulator za symboliczną złotówkę. W ramach promocji znalazł się również smartwatch Tracer, model SM9 PulseRay lub SMR2 Classy, dostępny teraz za jedyne 89,90 zł (zamiast pierwotnych 199 zł). Jest to zakup wyjątkowo atrakcyjnym dla osób poszukujących niedrogiego, ale funkcjonalnego zegarka inteligentnego.

Miłośnicy nowoczesnej higieny jamy ustnej również znajdą coś dla siebie. Szczoteczka soniczna Oclean Air 2T jest dostępna z 50% rabatem za 149 zł. Dodatkowo, przy zakupie tej szczoteczki można dokupić końcówki za symboliczne 1 zł. Tymczasem Elektryczny rower Bluewheel 131 dostępny jest za połowę pierwotnej ceny – teraz tylko za 2999 zł. Jest to dobra opcja dla tych, którzy chcą postawić na ekologiczny i aktywny środek transportu.

Projektor Yoton Smart Y9 również jest dostępny w promocyjnej cenie – 499 zł, co oznacza, że został przeceniony o 50%. Dzięki niemu można cieszyć się filmami w jakości kinowej we własnym domu. Natomiast odkurzacz pionowy bezprzewodowy Dreame V11 SE kosztuje teraz 699 zł, czyli 30% taniej niż przed obniżką. To nowoczesne urządzenie ułatwi sprzątanie i sprawi, że stanie się ono bardziej komfortowe.

Dla tych, którzy poszukują niedrogiego smartfona, sklep internetowy Biedronki proponuje ZTE Blade A75 w promocyjnej cenie 459 zł (zamiast 699 zł). Jest to model z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, co sprawia, że jest to solidna propozycja dla osób szukających budżetowego urządzenia do codziennego użytku.

W dobie rosnącego zapotrzebowania na monitoring domowy, Biedronka oferuje kamerę wewnętrzną GNCC w promocyjnej cenie 89 zł (zniżka 55%). Kamera posiada funkcję nagrywania w rozdzielczości 1080p i oferuje pełen kąt widzenia 360 stopni. To idealne rozwiązanie jeżeli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swojego domu.

Grafika: depositphotos