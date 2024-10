Biedronka odpala petardę. Elektronika za grosze

Sieć Biedronka regularnie oferuje swoim klientom atrakcyjne promocje, a tym razem szczególnie ciekawie zapowiada się oferta na elektronikę. Do 13 października w sklepie internetowym Home Biedronka można skorzystać z obniżonych cen na wybrane produkty, wśród których znajdują się telewizory, monitory, roboty sprzątające i odkurzacze.

Elektronika za bezcen

Dla miłośników filmów i seriali Biedronka proponuje telewizor Hitachi 32” 32 HBL7310, który można kupić za 799 zł zamiast 1299 zł. Jest to Smart TV z funkcją dostępu do takich serwisów jak YouTube i Netflix, co czyni go doskonałym wyborem dla osób, które cenią sobie łatwy dostęp do platform streamingowych. Obraz w rozdzielczości Full HD i obsługa technologii HDR10 zapewniają wysoką jakość wyświetlanych treści.

Jeśli szukasz nowego uniwersalnego monitora, warto zwrócić uwagę na Philips 23,8” 24E1N1100A/00. W Biedronce można go teraz kupić za 369 zł, co stanowi znaczną zniżkę w stosunku do regularnej ceny 449 zł. Monitor ten charakteryzuje się rozdzielczością Full HD. Częstotliwość odświeżania na poziomie 100 Hz oraz czas reakcji 1 ms (MPRT) czynią go doskonałym wyborem dla osób oczekujących płynności wyświetlania, co jest szczególnie istotne w dynamicznych grach komputerowych.

Odkurzacze do każdej powierzchni

W ofercie Biedronki znajdziesz także robota sprzątającego Dreame Mova M1, który obecnie kosztuje 639 zł, co stanowi obniżkę z 899 zł. To inteligentne urządzenie wyposażone jest w funkcje mopowania i mapowania pomieszczeń, dzięki czemu idealnie nadaje się do utrzymania czystości w całym domu. Robot współpracuje z asystentami głosowymi, takimi jak Google, Amazon i Siri, co pozwala na łatwe sterowanie jego pracą z poziomu smartfona lub innych urządzeń inteligentnych.

Gazetka Biedronki

Kolejnym produktem w promocji jest odkurzacz bezprzewodowy Blaupunkt VC6010, dostępny za 499 zł zamiast 899 zł. Ten wydajny sprzęt oferuje moc ssania do 16 kPa i umożliwia do 30 minut pracy na jednym ładowaniu, co wystarczy na szybkie posprzątanie mieszkania. Potrójny system filtracji oraz elektryczna szczotka sprawiają, że odkurzacz skutecznie usuwa kurz, a jego bezprzewodowa konstrukcja zapewnia swobodę ruchów podczas sprzątania.

Jesień to czas, kiedy szczególnie doceniamy pomoc przy sprzątaniu ogrodu, a w tym może pomóc odkurzacz do liści NAC z funkcją dmuchawy, który teraz kosztuje tylko 139 zł, co stanowi obniżkę z regularnej ceny 219 zł. Z mocą 3200 W i prędkością wydmuchu do 250 km/h, ten sprzęt z łatwością poradzi sobie z opadającymi liśćmi, ułatwiając utrzymanie porządku na podwórku.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb