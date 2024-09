Biedronka rozpieszcza kierowców. Masa akcesoriów na promocji

Od dziś, 30 września, w sieci sklepów Biedronka można znaleźć interesujące promocje na artykuły dla kierowców i majsterkowiczów, które potrwają aż do 12 października. Oferta obejmuje zarówno akcesoria do warsztatu, jak i gadżety samochodowe, które mogą okazać się niezastąpione w codziennym użytkowaniu pojazdu.

Promocje na narzędzia warsztatowe

Dla miłośników majsterkowania oraz osób, które regularnie wykonują prace w swoich warsztatach, Biedronka przygotowała szereg atrakcyjnych ofert. Jednym z hitów jest lampa warsztatowa LED marki Niteo w cenie 34,99 zł. Dzięki haczykowi do zawieszenia i magnesowi, użytkownicy mogą zamontować ją w dogodnym miejscu podczas pracy przy samochodzie. Urządzenie ma moc 5W, a światło o jasności 600 lumenów jest idealne do precyzyjnego oświetlenia.

Kolejnym ciekawym produktem jest zestaw narzędzi do prac precyzyjnych w cenie 49,99 zł. W jego skład wchodzą: multimet, suwmiarka elektroniczna oraz głębokościomierz. To nieodzowne narzędzia, które przydadzą się zarówno amatorom, jak i profesjonalnym mechanikom, pozwalając na dokładne pomiary różnych elementów.

Zdecydowanie wart uwagi jest również kompresor bezprzewodowy. W cenie 89,90 zł klucz dostajemy urządzenie o napięciu 8 V, ładowanym przez kabel USB-C i z wymiennymi końcówkami w zestawie, co czyni go niezastąpionym podczas serwisowania pojazdów.

Tanie akcesoria samochodowe

Gazetka Biedronki

Oferta dla kierowców na tym się nie kończy. W promocyjnej cenie 14,99 zł i 19,99 zł dostępne są różne uchwyty samochodowe do smartfonów. Klienci mogą wybierać między uchwytami z magnesem, teleskopowymi lub mocowanymi do kratki wentylacyjnej, co pozwala dostosować wybór do indywidualnych potrzeb.

Kolejną promocją są zestawy żarówek i bezpieczników samochodowych. W cenie 29,99 zł otrzymujemy 30 elementów, co zapewnia zapas na każdą sytuację. Taki zestaw warto mieć zawsze w bagażniku, zwłaszcza podczas dłuższych podróży.

Grafika: Kamil Świtalski/ Antyweb