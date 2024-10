Action wyprzedaje sprzęt audio. Przydatny sprzęt za grosze

Sieć sklepów Action ponownie przygotowała dla swoich klientów atrakcyjne promocje, które obowiązują od 2 do 8 października 2024 roku. W tym tygodniu można nabyć wiele produktów elektronicznych po obniżonych cenach, co czyni te oferty niezwykle atrakcyjnymi. Szczególnie godne uwagi są słuchawki bezprzewodowe, ładowarki oraz baterie, które przydadzą się w codziennym użytkowaniu.

Action wyprzedaje sprzęt audio

Jednym z ciekawszych produktów, które można znaleźć w obniżonej cenie, są bezprzewodowe słuchawki douszne Philips 1000 Series, dostępne teraz za 75,99 zł (zamiast 89,95 zł). To doskonały wybór dla osób ceniących sobie wygodę i funkcjonalność. Słuchawki oferują do 15 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu, a dzięki praktycznemu etui z funkcją ładowania można je szybko naładować, co gwarantuje ciągłość użytkowania.

Dla osób, które preferują słuchawki nauszne, ciekawą propozycją są słuchawki bezprzewodowe Fresh ’n Rebel. Model ten, teraz w cenie 72,99 zł (zamiast 89,95 zł), to wygodne rozwiązanie typu over-ear, które nie uciska uszu, co czyni go idealnym wyborem na długie sesje muzyczne. Słuchawki te oferują aż 30 godzin bezprzewodowego słuchania, co sprawia, że mogą towarzyszyć Ci przez cały dzień.

W ofercie promocyjnej znalazła się także ładowarka sieciowa Sologic, którą można kupić za jedyne 11,95 zł (zamiast 13,95 zł). Jest to niewielkie, ale bardzo praktyczne urządzenie, które wyposażono w dwa porty – USB-A oraz USB-C. Dzięki temu ładowarka ta jest wszechstronna i kompatybilna z wieloma różnymi urządzeniami.

Baterie taniej w Action

Jeśli chodzi o tradycyjne źródła zasilania, Action oferuje promocję na baterie Duracell. Zarówno pakiet 12 sztuk baterii AAA, jak i 12 sztuk baterii AA kosztuje teraz 22,99 zł (zamiast 26,95 zł). To doskonała okazja, by uzupełnić zapas baterii do domowych urządzeń, takich jak piloty, zegary czy latarki. Ponadto, bateria Panasonic 9V, idealna do urządzeń wymagających wyższych napięć, dostępna jest teraz za 4,49 zł (zamiast 5,99 zł).

