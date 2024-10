Biedronka wyprzedaje elektronikę za 1 zł. Wyjaśniam

Biedronka w swojej najnowszej gazetce zawarła również produkty z kategorii Smart Home. Co więcej, zostały one objęte ciekawą promocją, w ramach której drugi produkt można dobrać za 1 zł.

Sieć sklepów Biedronka po raz kolejny przyciąga uwagę klientów atrakcyjnymi promocjami, tym razem w kategorii smart home. Od teraz można skorzystać z oferty, w której przy zakupie dwóch produktów marki Melink, drugi można otrzymać za symboliczną złotówkę. Oferta obejmuje szereg urządzeń, które ułatwią codzienne zarządzanie domem z wykorzystaniem technologii inteligentnego domu.

Biedronka wyprzedaje urządzenia smart home

W ramach promocji można nabyć czujnik otwarcia drzwi i okien Melink, który dostępny jest w cenie 54,90 zł. To niewielkie urządzenie z możliwością zdalnego zarządzania za pomocą dedykowanej aplikacji MELINK, pozwala na monitorowanie stanu okien i drzwi z dowolnego miejsca na świecie. Czujnik działa na baterie, co eliminuje konieczność podłączania go do prądu, a możliwość połączenia z innymi urządzeniami MELINK lub kompatybilnymi z platformą TUYA czyni go bardzo uniwersalnym narzędziem w systemach smart home.

Kolejnym produktem, który można kupić w promocji, jest inteligentne gniazdko Melink za 59,90 zł. To wszechstronne urządzenie umożliwia zdalne sterowanie podłączonymi do niego urządzeniami, pomiar zużycia prądu oraz ustawienie harmonogramu pracy. Dzięki kompatybilności z popularnymi asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa, Google Assistant czy Apple SIRI, użytkownicy mogą w pełni zautomatyzować zarządzanie domowym sprzętem. Funkcja regulatora czasowego, odliczania i pomiaru zużycia prądu to praktyczne dodatki, które ułatwią codzienne życie.

W ofercie promocyjnej znajdziemy również inteligentną taśmę LED Melink, którą można nabyć za 119 zł. Taśma o długości 5 metrów oferuje 16 milionów możliwości kolorystycznych, które można dostosować za pomocą aplikacji MELINK. Dodatkowym atutem jest możliwość cięcia taśmy na oczekiwaną długość, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla kreatywnych projektów oświetleniowych.

Dla osób szukających inteligentnych rozwiązań oświetleniowych, promocja obejmuje również żarówki LED Wi-Fi Melink C40 oraz GU10, obie dostępne w cenie 29,99 zł. Żarówki te oferują pełną paletę 16 milionów kolorów oraz możliwość ustawienia barwy białej w zakresie od 2000K do 6500K.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb