Action oszalało. Tania elektronika jeszcze tańsza

Action ponownie odświeża ceny produktów ze swojego asortymentu. W ramach tygodniowych promocji dostępna jest masa produktów w niższych cenach. Nie inaczej jest w przypadku elektroniki. W tym tygodniu będzie można znaleźć w niższych cenach baterie, kable, ładowarki oraz kilka mniej oczywistych sprzętów. Warto pamiętać o tym, że promocje wygasną już 7 stycznia.

Action wyprzedaje elektronikę

Jednym z najciekawszych produktów jest kabel 3 w 1 do ładowania i przesyłania danych Sologic, teraz dostępny w cenie 11,49 zł (zamiast 13,99 zł). Dzięki końcówkom Micro USB, USB-C i 8-pin (dla urządzeń Apple) jest on idealnym rozwiązaniem do ładowania i synchronizacji danych na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety czy aparaty fotograficzne. Nylonowy oplot zapewnia trwałość – kabel można zgiąć ponad 50 000 razy, co gwarantuje długą żywotność.

Dla osób ceniących efektywne ładowanie świetnym wyborem będzie szybka ładowarka podwójna Re-load za 14,95 zł (zamiast 16,69 zł). Wyposażona w porty USB 3.0 i USB-C, oferuje moc 18 i 20 W, co pozwala naładować telefon do 50% w zaledwie 30 minut. Certyfikat GS dodatkowo potwierdza wysoką jakość i bezpieczeństwo urządzenia.

Z kolei miłośnicy relaksu docenią pistolet do masażu Silvergear, dostępny za 69,90 zł. Urządzenie redukuje napięcie mięśniowe dzięki 6 prędkościom, a jego bateria działa aż 2 godziny. Idealny sposób na regenerację po ciężkim dniu lub intensywnym treningu.

Dbając o zdrowie, warto sięgnąć po ciśnieniomierz Silvergear w cenie 49,90 zł (zamiast 59,95 zł). Urządzenie pozwala łatwo monitorować ciśnienie krwi w domu, ma regulowany mankiet i wskaźnik ryzyka. Pamięć na 99 pomiarów dla dwóch osób ułatwia śledzenie historii wyników.

Na koniec sklep Action oferuje baterie z możliwością ładowania GP w dwóch wariantach: AAA (800 mAh) za 13,49 zł (zamiast 17,95 zł) oraz AA (2100 mAh) za 17,49 zł (zamiast 21,95 zł). To ekologiczne i oszczędne rozwiązanie dla wszystkich, którzy często korzystają z urządzeń zasilanych bateriami.

Grafika: depositphotos