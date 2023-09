Biedronka nie ma sobie równych. Wielki sukces aplikacji i kart lojalnościowych!

Karty, aplikacje i program lojalnościowy — zakupy wyglądają już inaczej, niż kiedyś

Karty zniżkowe do dyskontów stały się już tak popularne, że wokół nich rozwinęła się cała — nazwijmy to — subkultura. Programy takie jak aplikacja Biedronki są jednymi z najpopularniejszych w kraju, a ich posiadanie po prostu się opłaca — dzięki nim mamy nie tylko zniżki na wybrane produkty, ale też dostajemy informacje o obowiązujących promocjach prosto na nasz telefon. Dodatkowo, aplikacja zawiera opcje personalizacyjne, dzięki którym możemy zyskać dodatkowe promocje, dedykowane tylko nam.

Okazuje się jednak, że niepodważalnym królem w tej kwestii jest Biedronka. Jedna z najpopularniejszych sieci sklepów w Polsce pobiła kolejny rekord, który robi ogromne wrażenie.

Oficjalnie: Biedronka ma największy w Polsce program lojalnościowy

Jak dziś mogliśmy się dowiedzieć, Biedronka wydała już ponad 17 milionów kart Moja Biedronka. To jednak nie wszytko — w końcu plastikowa karta nie jest nam już do niczego potrzebna; ale jak to przekłada się na wyniki aplikacji? Okazuje się, że ponad 9 milionów osób na swoim smartfonie ma pobraną aplikację Biedronki z powiązaną swoją kartą. Liczby te naprawdę robią wrażenie.

Co więcej, w ostatnich ośmiu miesiącach liczba ofert promocyjnych sieci, oferowanych posiadaczom karty i użytkownikom aplikacji, wzrosła o ponad 90 procent. Sieć sklepów podaje ponadto, że każdego dnia sklepy sieci Biedronka na terenie całego kraju odwiedza ponad 5 milionów klientów — i w większości są to użytkownicy karty Moja Biedronka. Cały czas rośnie zarówno liczba osób mających pod ręką tę kartę, jak i liczba transakcji w sklepach dokonywanych przez jej użyciu. Marek Złakowski, dyrektor ds. rozwoju relacji z klientem i cyfryzacji w sieci Biedronka, mówi:

Naszym celem jest satysfakcja klientów każdego dnia. Walczymy o nią bardzo konkretnie — oferując produkty w możliwie najniższych cenach. Cieszymy się, że ta strategia odpowiada polskim rodzinom, co widać po rosnącej liczbie klientów regularnie używających karty Moja Biedronka i aplikacji w smartfonach a także po wzrostach liczby transakcji w sklepach dokonywanych przy użyciu obydwu tych narzędzi.

Stock Image from Depositphotos