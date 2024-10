Biedronka puszcza oko do kierowców. Akcesoria samochodowe taniej

Biedronka co rusz kusi ograniczonymi czasowo promocjami. Często skierowane są do konkretnej grupy osób, jak posiadaczy smartfonów, czy majsterkowiczów. Tym razem jednak obniżki cen dotknęły produktów, które mogą się przydać w każdym samochodzie. Dlatego też kierowcy, którzy chcą z łatwością utrzymywać czystość w swoim pojeździe oraz ze spokojną głową odpalać nawet zimą, powinno zainteresować się najnowszą ofertą. Promocje potrwają do 1 listopada.

Biedronka wyprzedaje akcesoria dla kierowców

Home Biedronka oferuje kilka przydatnych urządzeń dla każdego kierowcy, które mogą ułatwić codzienne użytkowanie samochodu oraz dbanie o jego stan techniczny.

Pierwszym produktem wartym uwagi jest akumulatorowy kompresor Prowerk, którego cena została obniżona o 50%, co oznacza, że można go nabyć za 99 zł. Jest to urządzenie o pojemności 2000 mAh, wyposażone w cztery wymienne końcówki oraz wbudowaną lampę LED. Dzięki temu narzędziu napompowanie opon czy innych elementów stanie się szybkie i wygodne.

Dla tych, którzy cenią sobie porządek w samochodzie, świetną opcją jest akumulatorowy odkurzacz samochodowy Tracer OK-B1. Jego cena została obniżona o 32% do 79,90 zł. Urządzenie jest małe, poręczne i posiada dwa filtry HEPA (F7) oraz trzy wymienne końcówki, co pozwala na dokładne czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc w samochodzie.

Automatyczny prostownik BLOW jest kolejnym niezwykle praktycznym urządzeniem. Obniżka cenowa do 49,99 zł (do 44% taniej) sprawia, że jest to atrakcyjna oferta. Prostownik obsługuje akumulatory od 4 Ah do 100 Ah, ma funkcję naprawy akumulatora i zabezpieczenie przed przeładowaniem, co chroni przed uszkodzeniem akumulatora.

Na koniec dla tych, którzy chcą mieć pewność, że ich pojazd nigdy nie zawiedzie, Home Biedronka oferuje Jump starter Prowerk, który obecnie kosztuje 189 zł, co oznacza obniżkę o 29%. Urządzenie wyposażone w powerbank oraz latarkę LED umożliwia awaryjny rozruch pojazdów, oferując prąd rozruchowy 400 A (maks. 800 A). To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą ryzykować, że ich samochód nie odpali w trudnych warunkach.

Tania elektronika w Home Biedronka

Oprócz urządzeń dla kierowców, Home Biedronka oferuje także sprzęt, który sprawdzi się w każdym domu. Promocje obejmują zarówno urządzenia kuchenne, jak i sprzęt ułatwiający codzienne sprzątanie.

W kuchni niezbędny może się okazać czajnik elektryczny Hoffen ze stalowym wnętrzem, którego cena wynosi teraz 69,90 zł, czyli o 22% taniej niż wcześniej. Czajnik ma pojemność 1,7 litra, moc 2200 W oraz wskaźnik poziomu wody, a stalowe wnętrze zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Dla tych, którzy cenią sobie czystość w domu, świetnym rozwiązaniem będzie odkurzacz pionowy 3 w 1 marki Black+Decker. Obecnie jego cena to 179 zł, co oznacza obniżkę o 48%. Odkurzacz posiada zbiornik na kurz o pojemności 500 ml, system filtrowania oraz moc ssania na poziomie 15 kPa, co czyni go wydajnym i wygodnym w użyciu urządzeniem.

Warto również zwrócić uwagę na nawilżacz powietrza Adler AD7972, dostępny za 189 zł, czyli o 32% taniej. Urządzenie oferuje funkcję aromaterapii, ma zbiornik na wodę o pojemności 4 litrów i jest idealne do pomieszczeń o powierzchni do 35 m².

Dla miłośników technologii i automatyki domowej Home Biedronka proponuje robot sprzątający RC3 Plus ze stacją opróżniania od EZVIZ. Jego cena została obniżona o 25%, co sprawia, że kosztuje teraz 749 zł. Robot oferuje automatyczne opróżnianie pojemnika, trzy tryby pracy oraz czujnik rozpoznawania dywanów, co zapewnia dokładne i efektywne sprzątanie nawet w trudnych warunkach.

Grafika: Kamil Świtalski/ Antyweb