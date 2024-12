Lidl zadba o twoją kuchnię. Elektronika nawet 40% taniej

Lidl po raz kolejny zaskakuje klientów wyjątkowymi promocjami, które pozwalają zaoszczędzić niemal połowę na popularnych produktach z kategorii małego AGD. Na sklepowych półkach znajdziemy urządzenia idealne do wyposażenia kuchni i codziennego użytku w wyjątkowych cenach. Sprawdźmy, co przygotował dla nas Lidl w tej odsłonie wyprzedaży.

Lidl wyprzedaje elektronikę kuchenną

Grill kontaktowy Silvercrest Kitchen Tools to propozycja dla miłośników zdrowego i szybkiego gotowania. Dzięki funkcji 3 w 1 urządzenie może pełnić rolę grilla kontaktowego, grilla stołowego oraz urządzenia do przygotowywania panini. Grill wyróżnia się mocą 2000 W i dodatkowymi akcesoriami, takimi jak tacka na tłuszcz oraz skrobak do czyszczenia. Cena promocyjna to 149 zł, co oznacza oszczędność 50 zł.

Miłośnicy kuchennych eksperymentów na pewno zainteresują się blenderem ręcznym Bosch z zestawem akcesoriów. Z mocą 600 W, stalowym ostrzem i funkcją regulacji prędkości urządzenie jest idealne do miksowania, siekania i przygotowywania zup kremów. Cena blendera została obniżona do 189 zł, co daje 27% rabatu.

W ofercie znajdziemy również sokowirówkę Philips Viva Collection, która umożliwia przygotowanie aż 1,5 litra soku za jednym razem bez konieczności opróżniania pojemnika. Dzięki technologii QuickClean urządzenie można wyczyścić w ciągu zaledwie jednej minuty. Teraz sokowirówka kosztuje 229 zł, co oznacza oszczędność 100 zł.

Kolejnym hitem wyprzedaży jest robot kuchenny Bosch MultiTalent 3, który pozwala na szybkie i efektywne przygotowywanie posiłków dzięki funkcji tarcia, miksowania oraz krojenia. W zestawie znajdziemy pojemnik o pojemności 2,3 litra, różnorodne tarcze oraz funkcję pulsacyjną. Cena urządzenia została obniżona aż o 200 zł, do poziomu 299 zł.

