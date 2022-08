Za chwilę w Biedronce zrobisz zakupy także online

Biedronka to obecnie niekwestionowany król dyskontów, którego sklepy codziennie odwiedza miliony Polaków. Podejrzewam, że żaden inny sklep nie wszedł tak mocno do świadomości ludzi w naszym kraju jak właśnie marka Jerónimo Martins Polska. Jednocześnie, to właśnie Biedronka zawsze była królem optymalizacji kosztów, dzięki czemu mogła oferować bardzo niskie ceny jednocześnie utrzymując zysk na plusie. Oczywiście, to też wiązało się z faktem, że w wielu wypadkach nowości i udogodnienia przychodziły do sklepów tej sieci bardzo później. Ba - przecież jeszcze nie tak dawno temu nie można było w Biedronkach płacić nawet kartą. Teraz, kiedy w świat i Polskę uderzyła pandemia, wiele sklepów przeszło na sprzedaż on-line, dzięki czemu uratowały przynajmniej część swoich przychodów. Biedronka nie poszła jednak tym tropem. Aż do teraz.

Biedronka Home - nowa platforma do zakupów online

Informacja o tym, że taki projekt jak Biedronka Home istnieje pochodzi od naszych kolegów po fachu, czyli Spidersweb.pl. Dotarli oni do wersji roboczej witryny, w której do zakupienia będą produkty wyposażenia domu. Pokazują to kategorie: kuchnia, dom i ogród, elektronika, warsztat i auto, sport i hobby, zdrowie i uroda, dziecko, kultura i rozrywka oraz moda. Nie jest to wiec taka oferta, jaką Biedronka ma np. z Glovo, gdzie można kupić produkty spożywcze, tutaj raczej do kupienia będą rzeczy z oferty poza FMCG oraz takie z ofert sezonowych.

Dostawa z Biedronka Home nie jest natychmiastowa. Po uiszczeniu płatności towar może do nas dowieźć kurier bądź też możemy go odebrać w paczkomacie w przeciągu 2-3 dni roboczych. Jest więc to bardzo podobne do tego, co robi Lidl, oferując na swojej stronie sprzedaż m.in. narzędzi warsztatowych i innych produktów, które nie są w kategorii dóbr szybkozbywalnych. Niemniej - jest to znacząca zmiana, ponieważ największy polski dyskont zamierza (w końcu) wejść w handel online na własnej platformie.

Zrobicie zakupy w e-biedronce?