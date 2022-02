Szef OnePlusa mówi, że białe smartfony to rzadkość. Sprawdzamy

Wydawać by się mogło, że kiedy wybieramy dla siebie smartfon, to najwięcej uwagi będziemy poświęcali temu, co ma "pod maską". Ekran, procesor, ilość pamięci RAM i pamięci wewnętrznej, jakość aparatów czy łączność bezprzewodowa - można by przypuszczać że to właśnie te elementy przyciągną najwięcej uwagi i zadecydują o finalnej decyzji. Oczywiście, ważny jest też wygląd zewnętrzny urządzenia, ale jako, że obecnie większość urządzeń to mniej lub bardziej kopie pomysłu Samsunga, zaryzykuje stwierdzenie, że ciężko obecnie o telefon który jest "nieestetyczny". Co z kolorem? Cóż, ja jestem osobą, która 0,005 sekundy po zakupie wsadza urządzenie do etui, więc kolor jest dla mnie rzeczą równie istotną jak zeszłoroczny śnieg. Tymczasem dla firm produkujących telefony wydaje się być to jeden z wręcz kluczowych aspektów. Jednym z takich producentów jest OnePlus który postanowił uczynić kolor swojego telefonu jednym z jego wyróżników. Ale coś chyba nie wyszło.

OnePlus twierdzi, że unikatowym kolorem dla smartfona jest... biały

OnePlus 10 Pro zadebiutował w Chinach i, jak można się spodziewać, jest w kolorze białym. Z tej okazji CEO OnePlusa zdecydował się przekazać światu informacje, dlaczego jego zdaniem białe telefony to rzadkość w dzisiejszych czasach. Według niego po pierwsze nadanie takiego koloru jest najtrudniejsze z przyczyn technicznych, a po drugie - bardziej kosztowne, chociażby ze względu na większą liczbę testów, które trzeba przeprowadzić by uzyskać idealną biel. Oczywiście, OnePlus przezwyciężył te przeciwności i OnePlus 10 Pro może trafić do klientów właśnie w tym kolorze.

Tylko... czy to prawda? Nie twierdzę, że wyprodukowanie białego smartfona nie może być droższe, bo wierzę, że proces produkcyjny może być bardziej skomplikowany. Jednak nie jest tak, że na rynku jakoś takich telefonów brakuje. Żeby daleko nie sięgać - Samsung Galaxy S22 jest w kolorze śnieżnobiałym. Biały był także Galaxy A32 czy A12 - modele bardziej budżetowe, w przypadku których liczy się stworzenie smartfona jak najniższym kosztem. Biały był także chociażby Redmi Note 10s, wiele Xperii (w tym 10 III) czy też realme GT Master Edition. O iPhone'ach już nie wspominam.

Oczywiście - można się tutaj spierać o to, co jest białe, a co - bardzo bardzo bardzo jasno szare. W takim rozrachunku OnePlus będzie jedynym smartfonem w takim konkretnym odcieniu bieli. Oczywiście - jeżeli stworzenie najbielszego z białych smartfonów było nadrzędnym celem marki, to zdecydowane gratulacje. Jednak mówienie, że telefon z tego powodu wyróżnia się na rynku jest już delikatnym naciąganiem rzeczywistości, ponieważ białe smartfony istnieją i nie ustępują popularnościom innym kolorom.

Źródło