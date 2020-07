Bezprzewodowe słuchawki producenta powinny znaleźć się w pudełku ze smartfonem

Kabel lepszy od braku kabla, czy odwrotnie?

To nie jest miejsce na kłótnie co do tego czy lepsze są słuchawki bezprzewodowe czy przewodowe. Spieramy się o to regularnie z Krzyśkiem Rojkiem i wciąż nie doszliśmy do porozumienia. Może dlatego, że ja rozumiem jego racje, a on moich nie. Nie negują lepszego brzmienia, to na pewno – natomiast trzeba pamiętać, że tego typu słuchawki to sprzęt do codziennego korzystania, a nie zachwycania się brzmieniem. Bezprzewodówki, w dodatku bez kabla łączącego obie słuchawki są nieporównywalnie bardziej wygodne od każdego innego rozwiązania. Małe, poręczne, wsuwamy je po prostu do uszu, oglądamy YouTube, serial ze streamingu, słuchamy muzyki czy prowadzimy rozmowę telefoniczną – nie plącząc się w kabel. A to oznacza, że nic złego nie wydarzy się podczas biegania, na rowerze czy na siłowni. Dla mnie to cechy, przez które pokochałem tego typu sprzęty i nie wyobrażam już sobie codzienności bez Airpodsów Pro. Wcześniej korzystałem z podobnego rozwiązania Sony (choćby kapitalnie brzmiących Sony WF1000XM3), ale jednak bajery związane z ekosystemem i wygoda w uchu sprawiły, że wybrałem Airpodsy Pro.

Czy scenariusz, w którym tego typu słuchawki producent dorzuca do pudełka są możliwe? Raczej nie, zwiększyłoby to cenę smartfona a nie wierzę, że firmy zdecydują się rozdawać je za darmo. Z drugiej strony w oficjalnych sklepach pojawiają się promocje, w których takie właśnie sprzęty dodawane są do smartfona, więc może to jest najlepsze wyjście? W końcu skoro zabiera się nam złącze mini-jack 3,5 mm i nie dodaje kablowych słuchawek, to wypadałoby jakoś ten brak zrekompensować, prawda? A nie zmuszać do kupowania kolejnego produktu, który – umówmy się – tani nie jest.