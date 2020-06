Recenzja Realme Buds Air. Inspiracja do kwadratu, ale to zaskakująco dobre słuchawki

Jak na takie słuchawki przystało, sterowanie odbywa się za pomocą gestów. Podwójne stuknięcie to play i pauzowanie lub odbieranie połączeń telefonicznych. Niby ok, ale mam wrażenie, że responsywność na gesty jest za niska i musiałem za mocno stukać w słuchawki by wywołać akcję. Pauzowanie i odpauzowywanie trwa też dziwnie długo. Nieco szybciej działa natomiast potrójne stuknięcie powodujące przeskoczenie do następnego utworu. Zaskakująco nie ma tu natomiast cofnięcia się do poprzedniej piosenki, brakuje również regulacji głośności. Do tego ostatniego akurat jestem przez AirPods Pro przyzwyczajony, więc się nie czepiam, ale wiem, że wiele osób uzna to za brak eliminujący słuchawki z listy zakupowej.

Realme Buds Air posiadają specjalny tryb gamingowy redukujący opóźnienie względem tego, co dzieje się na ekranie. I muszę przyznać, że choć sposób jego uruchomienia (przytrzymujemy palce na obu słuchawkach) jest dość dziwny, to faktycznie lag względem obrazu jest praktycznie niezauważalny, co dokuczało mi przez lata w wielu podobnych słuchawkach. W ogóle Realme wymyśliło sobie, żeby po sygnalizatorem tego trybu był dźwięk uruchamianego silnika samochodowego. Zabawne, nie powiem.

Na plus na pewno jakość prowadzonych rozmów. Nie miałem problemów ze słyszeniem moich rozmówców, a i oni z łapanymi przez mikrofony dźwiękami podczas prowadzonej konwersacji.

Jak brzmią Realme Buds Air?

No i podstawowa kwestia, czyli brzmienie. Zastosowanie dousznej a nie dokanałowej konstrukcji działa mocno na niekorzyść Realme Buds Air i tu niewiele można zrobić . Ale mówiąc szczerze, spodziewałem się zdecydowanie gorszego brzmienia niż otrzymałem. Choć może właśnie te oczekiwania były kluczowe – dodam, że właśnie z tych ograniczeń nie lubię dousznych słuchawek. Dźwięk jest nieco płaski, trochę kartonowy. Bas jest nawet w porządku, ale żeby jeszcze lepiej go usłyszeć, trzeba niemal idealnie umieścić słuchawki w uszach. A to zadziała tylko jeśli będziecie siedzieć nieruchomo. Podczas chodzenia czy biegania słuchawki lubią się poruszyć (w moim przypadku szczególnie prawa) i dźwięk zaczyna uciekać, tracąc barwę. No i generalnie środek jest nieco wycofany, górę trzeba podbijać, bo cofa się jeszcze bardziej. Brzmienie nie jest jakoś idealnie dopasowane do kombinowania z ustawieniami, ale warto pogrzebać w w korektorze i choć trochę dostosować je pod siebie. I zapomnijcie o jakiejś redukcji dźwięków otoczenia – nie mówię o braku ANC, raczej o samej konstrukcji. Mam je w uszach podczas pisania tej recenzji i doskonale słyszę dość cichą klawiaturę, której używam – co nie zdarza się w dokanałowych słuchawkach.

Czy warto kupić Realme Buds Air?

Słuchawki wyceniono na 279 złotych i jeśli patrzeć na nie przez pryzmat ceny, to zaskakująco dobre urządzenie. Niczym się nie wyróżniają, ale jeśli ktoś szuka czegoś bliźniaczo podobnego do AirPodsów nie chce polować na jakieś no-name’y z Aliexpress, to będzie z Realme Buds Air zadowolony. Tyle tylko, że nie widziałem żadnych reklam tego produktu więc są raczej małe szanse na to, że potencjalni klienci się o nich dowiedzą. Mówiąc szczerze, spodziewałem się czegoś gorszego, więc można to uznać za małe, pozytywne zaskoczenie. Tylko pamiętajcie, że to są takie słuchawki typu everyday, a nie sprzęt skupiający się na dobrym brzmieniu. Mam bowiem wrażenie, że w przypadku tego typu urządzeń zbyt wiele osób o tym zapomina.