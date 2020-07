OnePlus też ma swoje AirPodsy. Poznajcie OnePlus Buds

Nie jest to oczywiście kopia jeden do jednego, jak choćby w słuchawkach Realme Buds, ale jednak podobieństwa wizualne są wręcz uderzające. No i umówmy się – OnePlus Buds to niezbyt oryginalna nazwa. Ale wygląda na to, że na tych dwóch elementach można zakończyć czepianie się, bo słuchawki zapowiadają się naprawdę dobrze.

Przeczytaj też: OnePlus Nord już oficjalnie. Znamy też cenę nowego smartfona

Brzmienie uda się przetestować dopiero wsuwając OnePlus Buds do uszu, jedno natomiast trochę mnie zaskoczyło – to słuchawki douszne, a nie dokanałowe, co niestety na pewno przełoży się na jakość słuchanej muzyki. A ten będzie można konsumować naprawdę dużo (jak na taki sprzęt oczywiście) bo aż 7 godzin. Ile wyjdzie w praktyce? Pewnie trochę mniej ze względu na poziom głośności i użycie ANC, ale to i tak dobry wynik. Etui pozwoli natomiast łącznie na 30 godzin użytkowania. To sporo.