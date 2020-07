W przeciwieństwie jednak do klasycznych AirPodsów, to konstrukcja dokanałowa. Dostajemy więc wymienne gumki, dobranie odpowiedniego rozmiaru jest tu kluczowe zarówno by utrzymać słuchawkę w uchu, jak również zapewnić pasywne tłumienie dźwięków otoczenia. Oczywiście szkoda, że nie pokuszono się o aktywną redukcję (ANC), jednak nie sądzę, by w tej cenie było to możliwe, a przynajmniej nie jeśli mówimy o dobrze działającym, skutecznym systemie. Moje przyzwyczajenie do ANC z AirPodsów Pro jest ogromne, jednak jego brak aż tak bardzo mi nie dokuczał – Oppo Enco w31 sprawnie radzą sobie z odcięciem od otoczenia, oczywiście na tyle, na ile mogą sobie radzić słuchawki z taką konstrukcją.

Pozytywnie zaskoczyło mnie również etui od Oppo Enco w31. Plastik nie wydaje się może specjalnie wytrzymały, ale sama konstrukcja jest schludna i dobrze przemyślana. Okrągły case z magnetyczną klapką pozwala ułożyć obie słuchawki poziomo. Trzyma je tam na tyle silny magnes, że nie wypadły nawet kiedy próbowałem nimi potrząsać i niejako zmusić do wylądowania na podłodze. Co ważne dla mnie – umieszczając słuchawki w euti nie trzeba ich tam wpychać na siłę, niezależnie od wielkości gumek szybko wskakują na swoje miejsce i rozpoczynają proces ładowania. Jeśli w pudełeczku skończy się prąd, wystarczy podłączyć do niego kabel USB typu C.

Specyfikacja Oppo Enco W31