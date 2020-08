Android 11 wprowadza bezprzewodowe AA dla niemal każdego

Wcześniej nie było o tym mowy, ale wczoraj Google zrobił aktualizację swojego FAQ dotyczącego usługi Android Auto i pojawiła się tam informacja, że bezprzewodowa wersja tej usługi będzie działać na prawie wszystkich smartfonach z systemem Android 11. Jedyny techniczny wymóg to obsługa sieci WiFi 5 GHz, która w gruncie rzeczy jest standardem nawet dla tańszych modeli telefonów. Do tego w krajach Unii Europejskiej mogą dochodzić dodatkowe wymagania dla poszczególnych smartfonów, ale to raczej wyjątki. Usługa natomiast nadal nie będzie z tego powodu dostępna w Japonii czy w Rosji.

Do tej pory bezprzewodowe Android Auto działało tylko na smartfonach Google oraz Samsung (z Android 10) oraz wybranych modelach Samsung Galaxy z Android 9. Teraz wsparcie dla bezprzewodowej wersji tej usługi będzie bardziej powszechne, również dla urządzeń, które są już na rynku. Oczywiście pod warunkiem, że dostaną aktualizację do Androida w wersji 11, który powinien zadebiutować jeszcze w tym roku. To kolejna dobra wiadomość po tym jak, raptem kilka dni temu Google poinformował też, że udostępni nawigacje firm trzecich w swojej usłudze, co pozwoli na integrację np. z Yanosikiem, Automapą czy popularną aplikacją firmy Sygic.

Niestety jest jeszcze jeden element potrzebny do tego aby działało bezprzewodowe Android Auto. Mowa oczywiście o kompatybilnym samochodzie. W tej chwili taką funkcjonalność wspierają tylko niektóre modele Toyoty, Volkswagena, Skody i Seata, a także w niedalekiej przyszłości samochody BMW . Tym samym większość z nas i tak będzie przywiązana do kabelka. Według szacunków na świecie jeździ w tej chwili już niemal 100 mln samochodów wspierających Android Auto, jest to już więc całkiem pokaźny rynek. W przyszłości będzie ich pewnie jeszcze więcej, a połączenie bezprzewodowej usługi z bezprzewodową ładowarką i bezprzewodowym ładowaniem w smartfonie, pozwoli nam z niej korzystać tak jak z innych systemów pokładowych w samochodzie – szybko i wygodnie.