Analitycy z Comperia.pl wybrali z oferty banków po jednym najbardziej atrakcyjnym dla klienta produkcie i sprawdzili w nim takie parametry jak opłaty za prowadzenie konta, za kartę i za wypłaty z bankomatów.

Renata Grochowska, analityczka Comperia.pl:

– Wiele banków w swojej ofercie chwali się prowadzeniem bezpłatnych kont, ale po dokładnym prześledzeniu umowy, gwiazdek itd. okazało się, że na rynku dostępny jest tylko jeden rachunek bankowy, za którego prowadzenie, korzystanie z karty i wypłaty z bankomatów faktycznie nie trzeba płacić bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Po sprawdzeniu tych ofert okazało się, że bezpłatne prowadzenie konta osobistego oferuje 11 banków, bezpłatną kartę 6 banków, a 4 banki bezpłatne wypłaty z bankomatów, zarówno własnych, jak i obcych.

Jedyny bank, który nie pobiera żadnych opłat i to bezwarunkowo, to Nest Bank, na drugim miejscu znalazła się oferta Idea Banku, a na trzecim Toyota Bank. A o to: całe zestawienie z analizy Comperia.pl:

Bank Oferta Suma opłat standard. za konto i kartę Konto Warunek zwolnienia z opłaty standard. Karta Warunek zwolnienia z opłaty standard. Bankomaty własne lub wybrane Bankomaty inne Nest Bank Nest Konto 0zł 0zł – 0zł – 0zł 0zł Idea Bank Konto Idealne 0zł 0zł – 0zł – 5 pierwszych wypłat w mies.: 0 zł,

kolejne: 1% 0 zł: 5 pierwszych wypłat w mies.,

1%: pozostałe Toyota Bank Moto Konto 0/2,49 zł 0/2,49 zł saldo konta 1000 zł LUB

usaldo lokat 2500 zł LUB

spłata 1 raty/mies. kredytu samochodowego w Toyota Banku Polska lub raty leasingowej w Toyota Leasing Polska 0zł – 0 zł: 3 pierwsze wypłaty w mies.,

4,5 zł: pozostałe 0 zł: 3 pierwsze wypłaty w mies.,

4,5 zł: pozostałe BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie 0/3 zł 0zł – 0/3 zł 1 płatność kartą

(dotyczy: Karty Otwartej na Dzisiaj) 0 zł

(bankomaty własne i Planet Cash) 5zł Inteligo Konto Inteligo 0/4 zł 0zł – 0/4 zł płatności kartą na 100 zł 0zł 5zł Santander Bank Polski Konto Jakie Chcę 0/5 zł 0zł – 0/5 zł 5 płatności kartą 0zł 5 zł: wypłaty kartą,

0 zł: wypłaty Blikiem;

lub 0 zł po wykupieniu pakietu darmowych wypłat, koszt: 7 zł Alior Bank Konto Internetowe 0/6 zł 0zł – 0/6 zł płatności kartą na 300 zł 0zł 5 zł: Euronet – wypłaty poniżej 100 zł,

0 zł: Euronet – wypłaty od 100 zł,

5 zł: pozostałe bankomaty

lub 0 zł od wypłat Blik T-Mobile Usługi Bankowe Freemium 0/6 zł 0zł – 0/6 zł płatności kartą na 200 zł 0 zł: pierwsze 3 wypłaty w mies.,

6 zł: pozostałe 0 zł: pierwsze 3 wypłaty w mies.,

6 zł: pozostałe Bank Pocztowy Konto w Porządku 0/6,99/7,99 zł 0/7,99 zł posiadanie karty debetowej 0/6,99 zł płatności kartą na 300 zł 0 zł

(bankomaty Planet Cash) 2 zł

lub 0 zł po wykupieniu abonamentu za 6,5 zł/mies ING Bank Śląski Konto Direct 0/7 zł 0zł – 0/7 zł płatności kartą na 300 zł 0 zł

(bankomaty własne i Planet Cash) 0 zł: pierwsza wypłata w mies.,

5 zł: pozostałe mBank eKonto osobiste 0/7 zł 0zł – 0/7 zł 1 transakcja kartą 0 zł: wypłaty od 100 zł,

2,5 zł: wypłay poniżej 100 zł 7 zł

lub abonament Getin Bank Konto Proste Zasady 0/8 zł 0/8 zł 1 płatność kartą lub BLIK-iem 0zł – 0zł 0zł Bank Pekao Konto Przekorzystne 0/9 zł 0/6 zł przelew jednorazowo 500 zł + 1 płatność kartą lub PeoPay 0/3 zł wpływ jednorazowo 500 zł + 1 płatność kartą lub PeoPay 0zł 2,3% min. 5 zł lub 2 pierwsze darmowe o ile zostanie spełniony warunek bezpłatności konta Plus Bank Konto Plus 0/9.9 zł 0zł – 0/9.9 zł płatności kartą na 500 zł

LUB

wpływy min. 1900 zł 0zł 0zł PKO BP PKO Konto za Zero 0/10 zł 0zł – 0/10 zł 5 transakcji kartą lub Blikiem 0zł 10 zł: wypłaty kartą;

0 zł: wypłaty Blikiem BOŚ Bank Ekokonto bez Kosztów 0/12 zł 0/5 zł wpływy min. 1000 zł 0/7 zł płatności kartą na 500 zł 0zł 0 zł: wypłaty od 100 zł

2,5 zł: wypłaty poniżej 100 zł Bank Millennium Konto 360° 0/15 zł 0/8 zł łączne wpływy 1000 zł + 1 płatność kartą lub BLIK-iem 0/7 zł łączne wpływy 1000 zł + 1 płatność kartą lub BLIK-iem 0zł 0 zł pod warunkiem spełnienia warunku bezpłatności konta,

lub

1 zł: bankomaty Santander Banku Polska i PlanetCash,

5 zł: pozostałe bankomaty Credit Agricole Konto dla Ciebie 0/16 zł 0/7 zł wpływy 1000 + 1 płatność kartą lub BLIK-iem 0/9 zł wpływy 1000 zł + 1 płatność kartą lub BLIK-iem 0 zł

(w bankomatach w placówkach banku) 6 zł lub

0 zł: po spełnieniu warunku bezpłatności konta lub

0 zł od wypłąt z użyciem Blika Citi Handlowy Citi Priority 0/30 zł 0/30 zł wpływy min. 5000 zł lub aktywa w banku na min. 30 000 zł 0zł – 0zł 0zł BPS iKonto 3/8 zł 0/5 zł wpływ 1000 zł 3zł – 0zł 3%, min. 6 zł Źródło: Porównywarka Comperia.pl

Szymon Fiecek, prezes Comperia:

Myślę, że minęły czasy “bezpłatnej bankowości”. To nie znaczy, że brakuje na rynku dobrych ofert. Trzeba jednak poświęcić znacznie więcej czasu, żeby je przeanalizować, porównać i wybrać najlepszą dla siebie.

W podsumowaniu powyższej analizy możemy przeczytać, że rolę „taniej bankowości” przejęły fintechy (typu Revolut, N26 czy Curve). Nie ma przy tym co liczyć na szybki powrót do bezpłatnych kont w bankach w obecnej sytuacji, z uwagi na bardzo niskie stopy procentowe w dobie kryzysu. Banki więc muszą siłą rzeczy wrócić do pobierania prowizji i opłat.

Źródło: Comperia.pl.