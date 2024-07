Brak tego dokumentu to problem

Dowód rejestracyjny odgrywa kluczową rolę dla każdego kierowcy, potwierdzając legalność pojazdu, którym ci się poruszają. Posiadanie ważnego dokumentu jest bardzo istotne w świetle prawa. Jego brak wiąże się z szeregiem problemów ze strony służb uprawnionych do przeprowadzania kontroli drogowych.

Co powinniście wiedzieć o dowodzie rejestracyjnym?

To obowiązkowy dokument dla każdego zarejestrowanego pojazdu mechanicznego. Wielu z was zapewne kojarzy go w formie niewielkiej książeczki. Zawiera on informacje o właścicielu oraz danych technicznych pojazdu. Te z kolei obejmują takie szczegóły, jak:

pojemność silnika,

moc,

dopuszczalna masa całkowita.

W dowodzie rejestracyjnym widoczne są także wpisy dotyczące daty pierwszej rejestracji, przeprowadzonych badań oraz wszelkich zmian konstrukcyjnych. Oznacza to, że jeśli podjęliście się montażu instalacji gazowej, to w dokumencie będą o tym wzmianki.

Niektórzy kierowcy uważają, że brak wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego rodzi nieprzyjemności. W praktyce jednak nie jest to prawda. Od 1 października 2018 roku nie jest to wymóg, tak więc nie możemy otrzymać żadnej kary za nieposiadanie go przy sobie. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze sprawdzają wszystkie niezbędne informacje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w formie elektronicznej.

To na tym etapie wykrycie nieprawidłowości skutkuje problemami prawnymi. Każdy kierowca, niespełniający odpowiednich norm, musi liczyć się z utratą dokumentu. Jak wygląda to w praktyce?

Utrata dowodu rejestracyjnego

Źródło: Depositphotos

Może się tak stać, gdy pojazd ma nieaktualne badanie techniczne, nieważną polisę OC lub kiedy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku tego ostatniego może być to spowodowane np. stanem powypadkowym. Warto mieć na uwadze, że choć przepisy surowo karzą zapominalskich oraz ignorantów, to wciąż takie sytuacje mają miejsce.

Innym przypadkiem zatrzymania dowodu rejestracyjnego jest naruszenie wymagań dotyczących ochrony środowiska. Utrata dokumentu może nastąpić także, gdy dane w bazie CEPiK nie zgadzają się ze stanem faktycznym.

Funkcjonariusz w takim wypadku wypisuje pokwitowanie, które pozwala na dalsze użytkowanie pojazdu przez maksymalnie 7 dni. Tym samym jednak określa warunki, w jakich samochód może być w tym czasie wykorzystywany. Co więcej, zdarza się, że mundurowy może nie wystawić żadnego pokwitowania. Kierowca ma wtedy tylko 24 godziny na “legalną jazdę”, po upływie tego czasu nie może się nim już poruszać po drogach publicznych.

Co grozi za jego brak?

Bez dowodu rejestracyjnego nasz pojazd w świetle prawa nie może poruszać się po drodze. Z tego powodu przewidziano wysoką karę, którą jest mandat do 5 000 złotych oraz zakaz korzystania z auta do momentu odebrania dokumentu w urzędzie.

Mówi się, że za głupotę trzeba płacić i w tym przypadku jest to prawda. W większości sytuacji policjant nakazuje przetransportowanie pojazdu za pomocą lawety. Jak możecie się domyślić przedsięwzięcie w pełni pokrywa kierowca.

Jak odzyskać dowód rejestracyjny?

Zgodnie z tym, co napisaliśmy wcześniej, zaświadczenie wystawione przez policjanta ważne jest maksymalnie przez tydzień. W tym czasie konieczne jest udanie się do okręgowej stacji kontroli pojazdów, gdzie specjalista dokona odpowiednich napraw. Jeżeli dowód rejestracyjny został odebrany, warto zabrać ze sobą pokwitowanie policji, które to potwierdza.

Jeżeli uda wam się przejść test sprawności, to możecie ubiegać się o zwrot utraconego dokumentu. Cały proces jest naprawdę prosty, wystarczy zgłosić się do organu, który wydał lub który odebrał dowód rejestracyjny. Wystarczy tylko przynieść ze sobą: