Garmin przedstawia Garmin Connect+ – rozszerzoną wersję znanej aplikacji do monitorowania aktywności fizycznej i zdrowia. Nowa, płatna usługa wprowadza zestaw zaawansowanych funkcji, które pozwalają jeszcze precyzyjniej analizować dane i dostosowywać treningi do indywidualnych celów. Wszystko przy zachowaniu bezpłatnego dostępu do dotychczasowych funkcji.

Użytkownicy oczekują coraz większej kontroli nad swoim zdrowiem i treningami, dlatego więc Garmin Connect+ ma być narzędziem, które zaspokaja zarówno potrzeby amatorów, jak i osób bardziej zaawansowanych w uprawianiu sportu. To rozwiązanie skierowane do tych, którzy chcą lepiej rozumieć swój organizm i w pełni wykorzystać potencjał swoich sprzętów ubieralnych. Z drugiej strony jednak, niektórzy z Was uznają zapewne, że "ostatni bastion upadł" i Garmin łamie się pod ogólnym trendem wypychania nowych funkcji poza nawias braku opłat. Kiedyś standardem było otrzymywanie nowych, ciekawych możliwości w aplikacjach za darmo. Dziś musimy przyzwyczaić się do długich list subskrybowanych usług, z których trudno jest — niestety — zrezygnować. A apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Garmin Connect+ — dla kogo powstała ta usługa?

Garmin Connect+ to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy chcą czegoś więcej niż standardowe raporty z treningów. Wzbogacenie aplikacji o funkcje premium ma zapewnić lepsze śledzenie ogólnej i szczegółowej kondycji, bardziej dopasowane wskazówki oraz większe poczucie kontroli nad swoimi postępami.

Connect+ wprowadza m.in. spersonalizowane rekomendacje zdrowotne i treningowe generowane przez Active Intelligence – system oparty na AI. Użytkownicy otrzymają także rozbudowany pulpit wydajności treningowej, nowe opcje śledzenia aktywności na żywo, dostęp do ekskluzywnych wyzwań i rozszerzone funkcje społecznościowe.

Co nowego w Garmin Connect+? Przegląd funkcji

Najważniejszą nowością jest Active Intelligence – system analityczny oparty na sztucznej inteligencji, który analizuje dane zdrowotne i treningowe użytkownika. Z czasem, wraz z regularnym użytkowaniem, system uczy się zachowań i wzorców użytkownika, dostarczając coraz trafniejsze wskazówki. Przykładowo, może podpowiedzieć, kiedy warto zmniejszyć intensywność ćwiczeń lub jak rozplanować regenerację po intensywnym tygodniu.

Drugim filarem Connect+ jest nowy pulpit wydajności – konfigurowalny zestaw wykresów i danych, który pozwala analizować kondycję fizyczną w różnych przedziałach czasowych. Użytkownik może dostosować sposób prezentacji danych, wybierając interesujące go metryki i tworząc indywidualne raporty.

Rozbudowane zostały również funkcje aktywności na żywo. Dane w czasie rzeczywistym: tętno, tempo czy liczba powtórzeń, mogą być teraz śledzone na ekranie smartfona podczas treningów w pomieszczeniach. Towarzyszą temu wideo-treningi i interaktywne wskazówki, które mają za zadanie wspomóc poprawność wykonywanych ćwiczeń.

Wskazówki treningowe pochodzące z planów Garmin Run Coach i Garmin Cycling Coach zostały rozszerzone o materiały edukacyjne oraz nagrania instruktażowe. Dzięki temu użytkownik zyskuje nie tylko plan działania, ale też wiedzę, dlaczego dany trening wygląda właśnie tak, a nie inaczej.

Dostępność funkcji może różnić się ze względu na posiadany model urządzenia!

LiveTrack w wersji premium oferuje nowe funkcje – wybrane osoby mogą otrzymywać powiadomienia SMS o rozpoczęciu aktywności, a także śledzić treningi za pomocą spersonalizowanej strony profilowej. To rozwiązanie szczególnie przydatne podczas długich treningów w terenie lub zawodów.

Funkcje społecznościowe w Connect+ nie ograniczają się do rywalizacji. Ramki profilowe, specjalne odznaki czy wyzwania to elementy, które mogą motywować do regularnych aktywności i budować zaangażowanie wśród maniaków sportu. Ale nie tylko

Dostępność i ceny

Garmin Connect+ jest już dostępny i można go przetestować za darmo przez 30 dni. Następnie obowiązują dwa modele subskrypcji: miesięczny (8,99 euro/mies.) lub roczny (89,99 euro/rok). Wszystkie dotychczasowe funkcje Garmin Connect pozostają bezpłatne, co oznacza, że użytkownicy nie muszą się obawiać utraty podstawowych danych.

Warto zaznaczyć, że niektóre funkcje premium – jak Active Intelligence – dostępne są w wersji beta i mogą być ograniczone do wybranych wersji językowych oraz modeli urządzeń. Garmin zadeklarował jednak stopniowe rozszerzanie ich dostępności w nadchodzących miesiącach.

Czy warto?

Garmin Connect+ nie zmienia podstaw tego, co znamy – nadal można z podstawowego programu za darmo. Jednak dla osób, które chcą pogłębić analizę danych, otrzymywać dopasowane wskazówki i wyznaczać bardziej zaawansowane cele, to realne rozszerzenie możliwości.

Connect+ to bez wątpienia narzędzie dla świadomych użytkowników, którzy chcą wiedzieć więcej niż tylko "ile dziś przebiegłem". Tak już było i to se ne vrati. Dziś oczekujemy, że tego typu dane będą dla nas tak wyczerpujące, jak tylko się da. Zapewne będzie mnóstwo pretensji użytkowników o zamknięcie nowych funkcji w subskrypcyjnym kręgu, ale... czy ktoś spodziewał się czegoś innego? Biznesowo jest to decyzja jak najbardziej słuszna. A pamiętajcie, co by nie mówić o firmach technologicznych (bo mogą być fajne, niefajne - i tak dalej), to nie są organizacje charytatywne. Tworzenie nowych funkcji, ich utrzymanie i rozwijanie kosztuje. I to owym przedsiębiorstwom musi się "spinać" finansowo.

źródło: inf. pras.