Bez mikrofonu ani rusz - jaki model wybrać?

Ze względu na nowe okoliczności wzrosło znaczenie wideorozmów i streamingu, a coraz więcej zadań, czynności i zawodów wymaga odpowiednich warunków do kontaktu online. Kluczowym elementem rozmów wideo czy transmisji na żywo jest dźwięk i to jak słyszą nas inni. Dlatego tak istotne jest, byśmy korzystali z najlepszego sprzętu dopasowanego do naszych potrzeb. Bo nie każdy potrzebuje mikrofonu za ogromne pieniądze, ale jeśli chcemy je wydać, to musimy wiedzieć na co.

Rynek mikrofonów dzisiaj to duże możliwości

Gdy o mikrofonie do komputera mówiono jakieś 10 lat temu, to każdy z nas przed oczami miał kosztujący około 20 zł sprzęt na podstawce, którego brzmienie przypominało czasy taśm analogowych. Internet jeszcze tak nie błyszczał, nie myśleliśmy o rozmowach o w takiej jakości, jaką dysponujemy dzisiaj, a zastosowanie takiego sprzętu było zupełnie inne. W sytuacji, gdy szukaliśmy czegoś bardziej zaawansowanego, to rynek nie był aż tak bogaty i różnorodny. Dziś wszystko to wygląda całkowicie inaczej, gdyż nadawanie na żywo, organizacja konferencji i webinarów, streamowanie oraz spotkania grupowe i wideorozmowy to okoliczności, w których posiadanie odpowiedniego mikrofonu jest niezbędne. Poleganie na wbudowanych w laptopy mikrofonach można uznać za ostateczność, mimo że ich możliwości znacząco wzrosły. Nic nie zastąpi dedykowanego sprzętu z dodatkowymi funkcjami i rozwiązaniami.

Obecnie na dobry mikrofon i spełniający nasze potrzeby można wydać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Oczywiście dostępne są modele w jeszcze wyższych cenach, ale wtedy wkraczamy w obszar zastosowań w pełni profesjonalnych i wtedy musielibyśmy zupełnie inaczej podejść do tematu. Mnogość producentów oznacza mnogość modeli, a wiele modeli to szeroki wybór i szansa na ograniczenie wydatku. Możemy postawić na sprawdzone firmy, nie tylko w kategorii audio, albo na mniej rozpoznawalne marki, ale spełniające pewne standardy i oferujące dobry sprzęt pod względem stosunku ceny do jakości.

Mikrofony USB są najwygodniejsze w użyciu - podłączasz i działa

Kupując mikrofon musimy zdecydować, czy wybierzemy mikrofon USB do komputera, czy nie. Jeśli interesuje nas ta druga opcja, to niekoniecznie czeka nas większy wydatek na sam mikrofon, ale będziemy potrzebować dodatkowych akcesoriów, by z takiego mikrofonu korzystać na komputerze. Dlatego najpopularniejsze są te z przewodem USB w zestawie, to znaczy urządzenia plug and play, które są gotowe do pracy od razu po podłączeniu do komputera. Jedną z najczęściej używanych funkcji w wielu sytuacjach jest wyciszenie mikrofonu, ale zamiast robić to w aplikacji od transmisji czy komunikatorze, możemy skorzystać z wyciszenia wbudowanego w mikrofon. Dedykowany tej funkcji przycisk znajduje się najczęściej w łatwo dostępnym miejscu, a my nie musimy szukać tej opcji w aplikacji, ani dawać innym do zrozumienia, że wyciszyliśmy mikrofon. Bardzo często przycisk ten pełni też rolę pokrętła odpowiedzialnego za dostosowanie poziomu czujności mikrofonu - to bardzo przydatne, bo nie wszystkie programy na to pozwalają, a poza tym mamy tę możliwość zawsze pod ręką. Jeżeli nasi odbiorcy lub rozmówcy nas nie słyszą lub jesteśmy zbyt głośni, to można to szybko skorygować. Bardzo miłym dodatkiem jest potencjometr, często znajdujący się w okolicy pokrętła, pozwalający szybko ocenić, jak bardzo czuły jest aktualnie mikrofon. Dzięki niemu unikniemy wpadek w niektórych sytuacjach.

Jakie tryby oferują mikrofony?

Najpopularniejsze są mikrofony pojemnościowe jednokierunkowe, ponieważ zapewniają wysoką jakość dźwięku i są dedykowane pojedynczym użytkownikom. Jeśli potrzebujemy czegoś innego, warto zainteresować się mikrofonem konferencyjnym, dedykowanym wystąpieniom publicznym z odpowiednim wzmocnieniem. Gdy nie potrafimy określić warunków, w których będziemy korzystać z mikrofonu i wiemy, że czekają nas różne okoliczności, to dobrym wyborem będzie mikrofon z kilkoma trybami kierunkowymi. Najpopularniejsze z nich to: stereo (najlepiej sprawdzający się do rejestrowania dźwięku instrumentów), wielokierunkowy (gdy rozmówców jest kilku, np. w podcaście), dwukierunkowy (rozmowa dwóch osób po przeciwnych stronach mikrofonu), kardionalny (audycje solo, streaming gier). Wiele modeli oferuje każdy z tych trybów, dzięki czemu możemy swobodnie zmieniać zastosowanie jednego mikrofonu, zamiast kupować kilka urządzeń. Pamiętajmy też, żeby przed nagraniem upewnić się, że ustawiliśmy właściwy tryb, aby całość rozmowy czy wystąpienia została zarejestrowana, gdyż w wielu sytuacjach nie ma możliwości powtórzenia.

Na jakie cechy mikrofonu zwrócić uwagę?

Wiele modeli posiada wbudowany filtr pop, który zatrzymuje głoski wybuchowe, ale tutaj zdania są podzielone, ponieważ w opinii niektórych powinny być one odrębnym akcesorium. Wszystko zależy więc od naszych oczekiwań i budżetu, ponieważ nie każdy mikrofon posiada później odpowiednie mocowanie dla takich dodatków, a po drugie jest to kolejny wydatek. Większość mikrofonów posiada niewielkie stojaki (różnego rodzaju), ale w kilku sytuacjach może okazać się, że do nagrania niezbędne będzie ramię. W związku z tym musimy przed zakupem upewnić się, że mikrofon oferuje uniwersalne mocowanie, pozwalające później zaczepienie go do każdego uchwytu, stojaka, ramienia itd.

Podstawowe i dodatkowe funkcje, jak kompatybilność

Są też oczywiście kwestie, na które powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, ale często tak nie robimy. Nie zawsze są te informacje właściwie uwypuklone albo wylistowane, natomiast warto pamiętać, że mikrofony powstają z myślą o konkretnych urządzeniach i platformach, dlatego nie zawsze są w pełni kompatybilne z wieloma innymi. Dla graczy istotne jest, by mikrofon współpracował z konsolami, dla użytkowników PC, Maka czy Linuksa ważne są te platformy, a streamerzy na pewno będą zwracać uwagę nie tylko na platformę, ale też aplikację dedykowaną konfiguracji. W nich bardzo często można wygodnie dostosowywać tryby pracy mikrofonu, jego wygląd (niektóre modele to nawet mikrofony podświetlane oferujące też i inne bonusy), a ulubione ustawienia zapisywać na później, by szybko się między nimi przełączać. Warto zwrócić też uwagę na dołączone w zestawie przewody - czasami oferowane są dość długie, ale występują też modele wymagające od nas dodatkowego zakupu odpowiednio długiego kabla.

By wybrać odpowiedni model dla siebie, zachęcamy do zapoznania się z rankingiem mikrofonów. Oprócz zestawienia najpopularniejszych modeli, materiał zawiera też lista tanich modeli, które będą dobrą odpowiedzią na większość zapotrzebowań użytkowników.

