Denzel Washington powraca! Zobaczcie nowy zwiastun Bez litości 3

Jeśli stęskniliście się za Denzelem Washingtonem w filmach akcji, mamy doskonałe informacje. Już wkrótce na wielki ekran powróci The Equalizer.

Seria Bez litości skradła serca fanów

Losy Roberta McHalla, a właściwie doskonałego i cenionego Denzela Washingtona, pierwszy raz oczarowały widzów w 2014 roku. Chociaż aktora możemy kojarzyć głównie z poważnych i dramatycznych ról, to jego występ w filmie akcji okazał się prawdziwą rewelacją.

Źródło: ONE Media

Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku pojawi się trzecia odsłona cyklu. Sony Pictures udostępniło dziś plakat filmu, a do sieci trafił również zwiastun Bez litości 3 — i bez dwóch zdań fani serii mają wszelkie powody, żeby szaleć z radości.

Denzel wyjeżdża poza USA

W trzeciej części filmu, Robert McHall postanowił zrezygnować z roli zabójcy na zlecenie rządu, w konsekwencji czego opuścił Stany Zjednoczone. Mierząc się z trudnymi wspomnieniami, postanawia zamieszkać we Włoszech. Prowadzi sielskie życie i dba o relacje z sąsiadami, jednak z czasem okazuje się, że ci... są pod kontrolą lokalnej mafii.

Źródło: ONE Media

McHall decyduje się więc znów sięgnąć po broń, jednak tym razem w celu zmierzenia się właśnie z włoską mafią, chcąc wprowadzić nowe porządki w południowej Italii i chronić osoby, na których naprawdę mu zależy. Za reżyserię The Equalizer 3 odpowiada Antoine Fuqu, a Richard Wenk jest scenarzystą. W rolę producentów wcieliły się takie osoby jak Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch, Denzel Washington i Antoine Fuqua.

Warto zaznaczyć, iż Sony Pictures otwarcie komunikuje, że The Equalizer 3 jest ostatnią częścią serii. Jest to więc ostatni taniec Denzela Washingtona w roli McHalla — zdaje się więc, że takiego widowiska nie należy pominąć. Film ma pojawić się w kinach jesienią tego roku, dokładnie we wrześniu. Czekacie?

Źródło: ONE Media

Źródło, grafika wyróżniająca: ONE Media