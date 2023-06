Każdego roku na WWDC Apple prezentuje nowe wersje systemów operacyjnych, które w stabilnej wersji pojawią się jesienią. Pierwsi deweloperzy aktualizacje mogli instalować już od razu po zakończeniu prezentacji - pod warunkiem, że byli członkami płatnego Apple Developer Program. Publiczne wersje beta, które mógł zainstalować każdy, pojawiały się ze znacznym opóźnieniem.

Jednak nie każdy chciał czekać na publiczną betę. W sieci nie brakowało serwisów, które oferowały możliwość pobrania specjalnych plików konfiguracyjnych (profilów), które umożliwiały zwykłym użytkownikom instalowanie deweloperskich wersji beta. Apple od lat walczyło z tego typu stronami, które - jakby nie patrzeć - udostępniały te pliki łamiąc wszystkie zasady i regulaminy Apple. Firma poszła nawet o krok dalej - w lutym tego roku zapowiedziała zmiany. Rezygnacja z plików konfiguracyjnych i powiązanie możliwości instalacji bety z kontem zalogowanym na urządzeniu - jeśli jest ono zarejestrowane w Apple Developer, użytkownik może zainstalować testowe oprogramowanie. To oznaczało jednak - koniec darmowego dostępu do bet dla tych, którzy nie płacą za konto deweloperskie.

Wielkie zaskoczenie przyszło wraz z tegorocznym WWDC i udostępnieniem pierwszych wersji testowych iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 i innych. Choć Apple głośno o tym nie mówi, firma zdecydowała się na udostępnienie bety za darmo - także dla osób, które nie mają płatnego planu Apple Developer Program. Dowiadujemy się tego ze stron dla deweloperów, gdzie Apple porównuje darmowy dostęp do tego płatnego. Trzeba przyznać, że to dość niespodziewany ruch biorąc pod uwagę fakt, że wszystko wskazuje, że Apple chce ograniczyć dostęp do oprogramowania w wersji testowej - teraz każdy będzie mógł z niego korzystać.

Różnice między darmowym dostępem do Apple Developer a pełnoprawnym kontem Apple Developer Program:

Konto Apple ID Apple Developer Program Narzędzia programistyczne Xcode ● ● Wydania beta Xcode ● ● Testowanie na urządzeniu ● ● Forum Apple Developer ● ● Zgłaszanie błędów za pomocą apki Feedback ● ● Wydania beta systemów operacyjnych ● ● Pełny dostęp do kompleksowego zestawu narzędzi programistycznych ● Zaawansowane możliwości i usługi aplikacji ● Wsparcie na poziomie kodu ● Dystrybucja aplikacji w App Store ● Zarządzanie aplikacjami, testowanie i analityka z App Store Connect ● Dystrybucja rozszerzeń Safari ● Dystrybucja oprogramowania poza Mac App Store ● Dystrybucja aplikacji niestandardowych za pomocą Apple Business Manager i Apple School Manager ● Dystrybucja aplikacji dla pracowników za pomocą Apple Business Manager ● Dystrybucja ad hoc do testowania i użytku wewnętrznego ● Dostęp do wydarzeń programistycznych ● Koszt za darmo 429 zł rocznie

Jak zainstalować betę iOS 17?

Pierwszym krokiem wymaganym do zainstalowania bety iOS 17 na swoim urządzeniu jest zalogowanie się w serwisie Apple Developer kontem Apple ID. Na tym etapie nie jest wymagane uiszczanie opłaty w wysokości 429 zł rocznie dającej dostęp do Apple Developer Program - płatnego konta deweloperskiego pozwalającego m.in. na dystrybucję aplikacji i gier w sklepie App Store. Gdy na iPhone'a logujemy się tym samym kontem, w ustawieniach telefonu, w zakładce Ogólne > Uaktualnienia pojawi się nowa opcja Uaktualnienia beta. Wybierając ją, mamy możliwość wskazania, którą wersję beta chcemy zainstalować. Na liście znajdziemy iOS 17 Developer Beta - pierwszą wersję beta systemu, którą Apple udostępniło w poniedziałek.

Warto jednak pamiętać, że przed instalacją testowej wersji systemu operacyjnego wykonać pełne kopie zapasowe - najlepiej z wykorzystaniem komputera. Pierwsze beta iOS 17 nie powinna być instalowana na iPhonie, z którego korzystamy na co dzień. A to z prostego powodu. Mamy tu do czynienia z oprogramowaniem, z którymi deweloperzy dopiero się zapoznają. Niektóre aplikacje, w tym np. do bankowości elektronicznej, mogą nie działać. Apple informuje też, że niektóre z podstawowych funkcji systemu może nie działać, lub zawieszać się w niespodziewanych momentach. Jeśli macie pod ręką dodatkowego iPhone'a i chcecie sprawdzić, co oferuje beta iOS 17 - lepiej zainstalować ją na nim. Lepiej dmuchać na zimne.