Tego Apple nie powiedziało o iOS 17. Jeszcze więcej nowości w systemie

WWDC można uznać za otwarte. Wczorajsza, dwugodzinna prezentacja otwierająca konferencję przyniosła mnóstwo nowości - zarówno od strony sprzętowej jak i oprogramowania. Komputery MacBook Air, Mac Studio i Mac Pro, iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 oraz prawdziwa nowość - gogle Apple Vision Pro. Nie dziwię się, że przedstawiciele Apple nie mieli czasu na pokazanie wszystkiego i zaprezentowanie szczegółów związanych z każdym tematem. Tak też było w przypadku iOS 17. I choć na prezentacji pokazano całkiem sporo, więcej nowości zdradza oficjalna strona Apple na której dowiadujemy się całkiem sporo na temat systemu, który w pełnej wersji trafi do użytkowników tej jesieni.

iOS 17. Jeszcze więcej nowości w systemie

Plakaty kontaktów, Live Voicemail (poczta głosowa z transkrypcją na żywo), FaceTime z wiadomościami audio i wideo, Naklejki (także te animowane) w iMessage, przeprojektowany dostęp do aplikacji w Wiadomościach, szybkie odpisywanie, usprawniona wyszukiwarka i Sesja kontaktu. Do tego prostsze udostępnianie dzięki AirDrop i NameDrop, inteligentniejsze wprowadzanie tekstu dzięki udoskonaleniu autokorekty i dyktowania, tryb Stan gotowości, nowa aplikacja Dziennik, czy zmiany w Siri. iOS 17 nie wprowadza daleko idących zmian, ale te pokazane wczoraj na konferencji otwierającej WWDC wyglądały całkiem interesująco. Apple jednak nie pokazało wszystkiego i część funkcji pominęło - a szkoda, bo warto o nich powiedzieć.

Safari doczeka się nowych funkcji związanych z przeglądaniem prywatnym. Mechanizmy ochrony przed śledzeniem i fingerprintingiem uniemożliwią stronom internetowym śledzenie i identyfikowanie urządzenia użytkownika. Dodatkowo, tryb prywatny zostanie zablokowany gdy nie jest w użyciu - od odblokowania potrzebne będzie hasło lub autoryzacja Face ID/Touch ID. Można więc zachować otwarte karty, nawet gdy na chwilę odchodzi się od urządzenia. iOS 17 pozwoli na łatwiejsze udostępnianie danych logowania (haseł i kluczy) do różnych stron i serwisów swoim znajomym. Użytkownicy mogą je ujawniać grupie zaufanych kontaktów, a udostępnianie odbywa się za pośrednictwem Pęku kluczy iCloud, więc dane są szyfrowane na całej trasie przesyłu.

W aplikacji Zdrowie pojawią się nowe funkcje związane z ochroną zdrowia psychicznego. Apka pozwoli rejestrować codzienne nastroje i emocje, sprawdzać informacje o czynnikach wpływających na ich samopoczucie oraz łatwo uzyskiwać dostęp do testów na depresję (w zależności od regionu). Pojawią się też narzędzia zmniejszające ryzyko krótkowzroczności u dzieci, a dorosłym umożliwią złagodzenie objawów cyfrowego zmęczenia wzroku. To funkcja Odległość od ekranu wbudowana w Czas przed ekranem. Zachęcać będzie do odsunięcia na większą odległość urządzenia trzymanego przez dłuższy czas bliżej niż około 30 cm od twarzy.

iOS 17. Kilka nowości, o których Apple nie wspomniało na prezentacji WWDC

Rozszerzone zostaną też możliwości aplikacji Znajdź. Użytkownicy będą mogli udostępnić w niej lokalizację AirTaga nawet pięciu innym osobom. Pozwoli to śledzić konkretny przedmiot. Wszyscy członkowie grupy mogą sprawdzać lokalizację przedmiotu, odtwarzać dźwięk i używać funkcji Znajdowanie dokładne do wskazywania położenia udostępnianego AirTaga. Do aplikacji Muzyka dodano Collaborative Playlists - pozwala na subskrybentom Apple Music na tworzenie wspólnych list odtwarzania, w których każdy uczestnik może dodawać swoje ulubione utwory. Pojawia się też opcja płynnego przejścia z wyciszeniem (crossfade) - coś co było do tej pory zarezerowane wyłącznie dla użytkowników aplikacji Apple Music na urządzeniach z Androidem.

Udostępnianie treści za pomocą AirPlay jest jeszcze prostsze dzięki wbudowanym w urządzenie inteligentnym algorytmom, które uczą się preferencji użytkownika, apka Dom da możliwość wyświetlania historii aktywności odnotowanych przez zamki, drzwi garażowe, alarmy i czujniki zbliżeniowe z ostatnich 30 dni. W Przypomnieniach pojawi się nowa lista zakupów, która automatycznie grupuje dodane produkty w kategorie, a Zdjęcia automatycznie wybiorą zdjęcia, na których są psy lub koty.

iOS 17 pojawi się w pełnej wersji już tej jesieni wraz z premierą iPhone'a 15. A na jakich iPhone'ach nowy system będzie działać? Listę kompatybilnych modeli znajdziecie w naszym podsumowaniu - Sprawdź, czy twój iPhone jest kompatybilny z iOS 17.