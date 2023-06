WWDC można uznać za otwarte. Wczorajsza, dwugodzinna prezentacja otwierająca konferencję przyniosła mnóstwo nowości - zarówno od strony sprzętowej jak i oprogramowania. Komputery MacBook Air, Mac Studio i Mac Pro, iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 oraz prawdziwa nowość - gogle Apple Vision Pro. Jednak WWDC tak naprawdę dopiero się zaczęło - przed nami kilka dni atrakcji i spotkań dla deweloperów. Konferencja to także miejsce, w którym Apple przedstawia zwycięzców swojego konkursu dla najlepszych aplikacji i gier dostępnych w App Store na różnych platformach.

Aplikacje i gry są nieodłączną częścią tego, jak żyjemy, pracujemy i bawimy się. W Apple uwielbiamy doceniać wybitnych deweloperów, których aplikacje świadczą o niezwykłej kreatywności i zdolności projektowania. Pragniemy wyróżnić wszystkich zwycięzców tegorocznych Apple Design Awards za stworzenie przemyślanych i atrakcyjnych gier i aplikacji, zapewniających rozrywkę i zmieniających na lepsze życie użytkowników na całym świecie

- mówi Susan Prescott, wiceprezeska Apple w pionie Worldwide Developer Relations.

Apple Design Awards 2023 rozdane! Lista zwycięzców

W sześciu różnych kategoriach wyróżniono po jednej aplikacji i grze, nagradzając je za inkluzywność, atrakcyjność, jakość interakcji, oddziaływanie społeczne, szatę graficzną i innowacyjność. Laureatów wyłoniono spośród 36 finałowych zgłoszeń, z których każde cechują nadzwyczajne rozwiązania techniczne.

Inclusivity

Finaliści w tej kategorii zapewniają świetne doświadczenia dla wszystkich, wspierając osoby z różnych środowisk, o różnych umiejętnościach i w różnych językach. Nagroda wędruje do:

Aplikacja

Universe - Website Builder - Universe Exploration Company

Gra

stitch. - Lykke Studios

Delight and Fun

Finaliści w tej kategorii zapewniają niezapomniane, wciągające i satysfakcjonujące doświadczenia, które są wzbogacone o technologie Apple. Nagroda wędruje do:

Aplikacja

Gra

Afterplace - Evan Kice

Interaction

Railbound

Finaliści w tej kategorii oferują intuicyjne interfejsy i łatwe w obsłudze elementy sterujące, które są doskonale dostosowane do ich platformy. Nagroda wędruje do:

Aplikacja

Flighty - Flighty LLC

Gra

Railbound - Afterburn

Social Impact

Finaliści w tej kategorii w znaczący sposób poprawiają jakość życia i rzucają światło na istotne kwestie. Nagroda wędruje do:

Aplikacja

Headspace - Headspace

Gra

Endling - HandyGames

Visuals and Graphics

Resident Evil Village

Finaliści tej kategorii wyróżniają się wspaniałą, umiejętnie zaprojektowanymi interfejsami i wysokiej jakości animacjami, które tworzą charakterystyczny i spójny temat. Nagroda wędruje do:

Aplikacja

Any Distance - Any Distance Inc.

Gra

Resident Evil Village - CAPCOM Co., Ltd.

Innovation

Finaliści w tej kategorii zapewniają najwyższej jakości wrażenia dzięki nowatorskiemu zastosowaniu technologii Apple. Nagroda wędruje do:

Aplikacja

Gra

MARVEL SNAP - Second Dinner

Na szczególną uwagę zasługuje Railbound od studia Afterurn, które zdobyło nagrodę w kategorii Interaction. To niewielkie studio developerskie z Łodzi, które rozpoczęło swoją działalność w 2018 roku. Specjalizują się w tworzeniu relaksujących cyfrowych łamigłówek. Ich najnowsza produkcja, Railbound, to urocza gra logiczna, w której gracze towarzyszą parze psów w ich podróży po świecie, naprawiając połączenia kolejowe. W trakcie rozgrywki, gracze muszą łączyć i przecinać tory kolejowe w różnorodnych krajobrazach, aby pomóc wszystkim bohaterom dotrzeć do domu. Gra oferuje ponad 200 łamigłówek do rozwiązania, począwszy od łagodnych podjazdów, aż po skomplikowane skrzyżowania. Gratulujemy!.