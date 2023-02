"Dom z papieru" to fenomen Netfliksa. Serial od początku cieszył się gigantyczną popularnością, dlatego platforma przejęła go od hiszpańskiej stacji telewizyjnej i zdecydowała się bardzo szybko na nakręcenie kolejnych sezonów. Odbiór nowych odcinków nie był tak optymistyczny, jak w przypadku pierwszych serii, ale mimo wszystko widzowie licznie zasiadali przed ekranami i sprawili, że "Dom z papieru" regularnie wskakiwał do TOP 10 w wielu, wielu krajach, a także globalnie. Przez pewien czas zajmował też pierwsze miejsce i było jasne, że Netflix będzie chciał wykorzystać potencjał marki w przyszłości. Wybór padł na postać Berlina, któremu poświęcono odrębny serial.

Berlin - o czym opowie serial? Obsada i fabuła

Na początku większość informacji na temat zawartości serialu była dość mglista, ale dziś wiemy, że produkcja opowie o jednej z najbardziej odważnych i niezwykłych kradzieży, jakiej dokonał Berlin. Do roli powraca oczywiście Pedro Alonso, a w serialu oprócz niego wystąpili Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández i Joel Sánchez. Netflix podzielił się oficjalnym opisem fabuły: Tylko dwie rzeczy mogą rozjaśnić ponury dzień. Pierwszą jest miłość, drugą – kradzież wielkiej fortuny. To one sprawiają, że Berlin przeżywa swoje najlepsze lata – czasy, w których nie wie jeszcze o swojej chorobie i nie dał się uwięzić jak szczur w hiszpańskiej Mennicy. To właśnie wtedy zaczyna przygotowywać jeden ze swoich najbardziej niezwykłych skoków: chce sprawić, by klejnoty warte 44 miliony zniknęły jak za dotknięciem magicznej różdżki. Aby tego dokonać, angażuje do pomocy jeden z trzech gangów, z którymi kiedykolwiek dokonywał napadów.

Jeszcze przed seansem możemy też bliżej poznać każdego z członków gangu Berlina:

Keila (Michelle Jenner) Wirtuozka inżynierii elektrycznej. Ekspertka w dziedzinie cyfrowych kodów i cyberbezpieczeństwa. Równie inteligentna i wrażliwa, co niedopasowana do otoczenia.

Damián (Tristán Ulloa) Inżynier, fizyk i chemik. Idealna osoba do wcielenia w życie niemożliwych pomysłów Berlina, co sprawia, że są bliskimi przyjaciółmi. Z zawodu naukowiec w dziedzinie inżynierii i fizyki. W wolnych chwilach – genialny przestępca.

Cameron (Begoña Vargas) Żywioł. Prowadzi auto i życie na pełnym gazie, nigdy nie zważając na ryzyko. Ale to nie dlatego jest w gangu. To o wiele bardziej bolesna historia...

Roi (Julio Peña Fernández) Roi również ma talent, ale do otwierania zamków i trafiania do więzienia. Tak jest do czasu, gdy poznaje Berlina, staje się jego uczniem i lojalnym pomocnikiem. Razem tworzą dziwną parę.

Bruce (Joel Sánchez) Człowiek, który potrafi obsługiwać każdy gadżet – broń, ciężkie dźwigi, lance termiczne. Wyluzowany, czarujący, o beztroskim usposobieniu. Niektórym może się wydawać, że nie ma za grosz rozumu, ale nic bardziej mylnego.



Za serial odpowiadają oczywiście Alex Pina i Esther Martínez Lobato - twórcy "Domu z papieru" oraz "Sky Rojo". Scenariusz napisała wspomniana dwójka, a współpracowali z nimi David Barrocal, David Oliva i Lorena G. Maldonado. Reżyserowali Albert Pintó, David Barrocal i Geoffrey Cowper. Zdjęcia do serialu nie zostały zakończone - rozpoczęły się w październiku 2022 w Paryżu, a obecnie ekipa znajduje się i pracuje w stolicy Hiszpanii Madrycie.

Berlin - zwiastun i data premiery na Netflix

Premiera serialu zaplanowana jest na grudzień 2023 roku, a Netflix podzielił się już pierwszym zwiastunem produkcji.