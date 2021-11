Apple tłumaczy dlaczego nowe Macbooki nie mają Face ID

Zapowiedziane przed kilkoma tygodniami komputery Macbook Pro spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Mocniejsze, autorskie, czipy Apple, powrót portów za którymi tęsknili użytkownicy, i... nieszczęsne wcięcie w ekranie. Niezbyt lubiany notch trafił do laptopów, a żeby dodać wszystkiemu więcej pikanterii — nie doczekał się zaawansowanego systemu kamer który po zeskanowaniu twarzy użytkownika pozwoli odblokować komputer. Teraz Tom Boger będący vice prezesem marketingu komputerów i tabletów w Apple tłumaczy w udzielonym The Wall Street Journal wywiadzie dlaczego. I przyznam, że jego tłumaczenie nie ma absolutnie żadnego sensu.

Macbooki Pro bez Face ID, bo jest ono... mniej wygodne - tak twierdzi Apple

Przyznam, że przetarłem oczy ze zdziwienia widząc, w jaki sposób Tom Boger tłumaczy ten brak. Według niego Touch ID, czyli czytnik linii papilarnych, jest w komputerze bardziej intuicyjny, bo nasze ręce już są na klawiaturze. No dobra, są, ale... kiedy mowa o komputerze, najczęściej siedzimy przy nim tak, że i tak kamerka skierowana jest idealnie na użytkownika, więc cały mechanizm mógłby zadziałać jeszcze sprawniej, niż poszukiwanie klawisza z czytnikiem odcisków palca.

Kompletnie tego nie kupuję i uważam, że skoro już zdecydowano się na takie wcięcie, to warto byłoby je wykorzystać w sposób znany ze smartfonów. Swoją drogą - to świetny sposób, by odwrócić kota ogonem i zapytać: dlaczego nie ma Touch ID w ich ostatnich smartfonach? Przecież telefon przez większość czasu trzymamy w dłoniach, a ukrycie kamerki pod ekranem byłoby rozwiązaniem estetycznym i funkcjonalnym. Zwłaszcza w dobie konieczności noszenia maseczek — i o ile jeszcze czterocyfrowe kody wklepuje się szybko, to bardziej skomplikowane kombinacje potrafią być najzwyczajniej w świecie irytujące do wprowadzenia przy chęci zapłacenia smartfonem.

Nic, tylko czekać aż Face ID w komputerach będzie wielką rewolucją która trafi do komputerów Apple w przyszłym roku ;-).

