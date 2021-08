Krótkometrażówka zapowiadająca grę Battlefield 2042 już na YouTube

Nowa odsłona serii gier Battlefield to ważne wydarzenie w świecie gier. Twórcy przygotowali dla fanów krótkometrażowy film fabularny pod tytułem „Exodus”, który ma być prologiem do wydarzeń i wojny, w której gracze będą walczyć w nowej grze.

Każda nowa odsłona serii gier Battlefield to ważne wydarzenie w świecie gier. Już w październiku zadebiutuje „Battlefield 2042” i nie ma się co dziwić, że akcja marketingowa zaczyna się rozkręcać. Tym razem twórcy przygotowali dla fanów krótkometrażowy film fabularny pod tytułem „Exodus”, który ma być prologiem do wydarzeń i wojny, w której gracze będą walczyć w nowej grze.

Mroczna przyszłość

Jak sama nazwa wskazuje, akcja będzie rozgrywać się w już nie tak dalekiej przyszłości. Fabularnie gra będzie kontynuacją „Battlefielda IV”. Wojna będzie miała miejsce w świecie zdewastowanym przez zmiany klimatyczne i cechującym się polityczno-państwowym choasem. Wspomniany film pokazuje wydarzenia, które do wybuchu tej wojny w 2042 r. miały doprowadzić.

Film jest całkiem klimatyczny, choć nie dorównuje aktorskim produkcjom typu Live Action np. z serii „Halo”. Animacja jest świetnie zrobiona, ale ciągle to tylko animacja, choć być może fani gry będą widzieć to zupełnie inaczej. Mnie osobiście Battlefield przykuł na dłużej tylko w „V” odsłonie i to bardziej z powodu chęci obejrzenia jak oddadzą różne aspekty I Wojny Światowej, więc „znawcą” na pewno nie jestem.

Do ataku

Battlefield 2024 będzie grą typu First Person Shooter. Co ciekawe, twórcy nie stworzyli tradycyjnego jednoosobowego trybu fabularnego. Fabułę będzie się przechodzić w trybie multiplayer, w ramach którego rozgrywki będą się odbywać w grupach po 128 lub 64 graczy (a starszych konsolach). Gra będzie dostępna na komputery PC, PS5, PS 4, XBox Series X/S oraz XBox One.

Gra ma pojawić się w sklepach 22 października 2021 r. i z góry można założyć, że jak poprzednie tytuły odniesie duży sukces rynkowy. Mnie osobiście ciekawi, czy twórcom uda się wpleść w multiplayera jakąś rozbudowaną i satysfakcjonującą fabułę, czy będzie to tylko pretekstowa wydmuszka dla klasycznego multiplayera.