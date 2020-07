Film o Batmanie jeszcze nie trafił do kin, a już szykuje się serial w tym samym uniwersum

Jakiś czas temu przekazaliśmy wam wszystko co wiadomo o nadchodzącym filmie o Batmanie, w którym rolę tytułowego bohatera ma zagrać Robert Pattison. Póki co o dziele Matta Reevesa mamy stosunkowo niewiele informacji. Znamy takie rzeczy jak wygląd batkostiumu, batmobilu oraz nazwiska niektórych aktorów wcielających się w kluczowe role. Oprócz Pattisona w filmie wystąpią m.in. Andy Serkis, Colin Farell , Zoe Kravitz czy John Turturro. Wiemy też, że film będzie utrzymany w stylistyce noir, a jego premiera zaplanowana jest na 25 czerwca 2021 roku.

The Batman – równolegle do filmu tworzony jest serial

Wychodzi na to, że Pattison i spółka dobrze sprawdzili się w swoich rolach na planie, ponieważ przecieki sugerują, że dla HBO Max tworzony jest właśnie serial bazujący na tym samym uniwersum. Ma on skupiać się co prawda na nieco innym aspekcie, ponieważ jego główną osią ma być działanie komisariatu policji w Gotham, ale ciężko wyobrazić sobie, by miało tam zabraknąć człowieka-nietoperza i innych postaci.

'The Batman' TV spinoff from Matt Reeves is in development at #HBOMax • Same universe as upcoming film • Jeffrey Wright returns to play James Gordon • Centers around GCPD • Terence Winter to write, produce (Boardwalk Empire) (via @THR | https://t.co/Q3RxRZQSDZ) pic.twitter.com/2Sh68ajX7j — Fandom (@getFANDOM) July 10, 2020

Jeżeli chodzi o obsadę, wiemy póki co, że za scenariusz będzie odpowiadał Terence Winter, który układał skrypt m.in. do Wilka z Wall Street. W rolę Jamesa Gordona ma ponownie wcielić się tu Jeffrey Wright. Nie znamy niestety planowanej daty premiery w usłudze HBO.

