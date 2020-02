Tak wygląda nowy Batman. Wszystko, co wiemy o nadchodzącym filmie „The Batman”

Fabuła „The Batman”

O fabule „The Batman” nie wiemy zbyt wiele. Akcja filmu ma być umiejscowiona w latach 90., czyli w okresie, gdy Bruce Wayne zaczął przywdziewać kostium. Do morderstwa jego rodziców doszło w 1981 roku, dlatego taki okres jak najbardziej pasuje do chronologii wydarzeń. W 2017 roku Reeves sugerował, że „The Batman” będzie należał do DCEU (DC Expanded Universe), ale od tamtego czasu sporo się zmieniło, dlatego staje się to coraz mniej prawdopodobne. Niewykluczone, że będzie to odrębna historia, niepowiązana i niezależna od tego, co oglądaliśmy do tej pory w „Batman V. Superman” czy „Lidze sprawiedliwości”.

Data premiery „The Batman”

Wiadomo, że nie będzie to typowe origin story, czyli geneza Mrocznego Rycerza. Film ma być utrzymany w stylu noir i być opowieścią detektywistyczną. Batman był określany mianem najlepszego detektywa świata, ale w żadnym z poprzednich filmów nie było to nazbyt zaakcentowane – tym razem ma się to zmienić. Pojawiają się też plotki o przygotowaniach całej trylogii z młodym Batmanem, ale o tym zapewne dowiemy się oficjalnie bliżej premiery „The Batman”. Ta odbędzie się 25 czerwca 2021 roku.