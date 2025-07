Basen za kilka stówek: Sprawdzamy 5 modeli z Castoramy

Szukasz basenu do ogrodu w dobrej cenie? Sprawdziliśmy, co oferują popularne modele z Castoramy. Oto pięć propozycji – od najtańszych rozporowych po prostokątne baseny stelażowe.

Baseny ogrodowe z Castoramy

Basen w ogrodzie kojarzy się z luksusem, ale kto powiedział, że od razu musimy kopać dziury i kłaść kafelki. Jeśli chcemy sprawić radość dzieciakom albo samemu ochłodzić się po ciężkim dniu w sezonie letnim, wystarczy konstrukcja za kilka stówek. W Castoramie znajdziemy sporo gotowych zestawów – od prostych rozporowych modeli, które rozstawia się w 10 minut, po większe baseny stelażowe dla całej rodziny. Przejrzeliśmy dostępne opcje i ułożyliśmy je od najtańszej do najdroższej, zwracając uwagę na to, co faktycznie dostajemy w określonej cenie.

Basen rozporowy Bestway 3,05 x 0,76 m

Cena: 228 zł

Basen rozporowy Bestway o średnicy 305 cm i wysokości 76 cm to jedno z prostszych, ale funkcjonalnych rozwiązań do przydomowego ogrodu. W przeciwieństwie do modeli na stelażu tutaj konstrukcja opiera się na nadmuchiwanym pierścieniu – wystarczy go napompować, a basen sam „rośnie” w miarę napełniania wodą. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą bawić się w składanie metalowych rurek i wolą coś łatwiejszego w obsłudze. Ścianki wykonano z trójwarstwowego materiału DuraPlus, który łączy PVC i siatkę z poliestru. Pojemność zbiornika to 3800 litrów – wystarczająco dużo, by dzieci mogły się popluskać, a dorośli przysiąść i się ochłodzić. W zestawie znajduje się także pompa filtrująca z pasującym wkładem. Woda spuszczana jest przez zawór, a sam basen łatwo złożyć i przechować poza sezonem. Prosta forma, ale działa – i to często wystarczające rozwiązanie.

Basen na stelażu Bestway Pro 3,05 x 0,76 m

Cena: 398 zł

Basen ogrodowy Bestway Pro o średnicy 305 cm i wysokości 76 cm to kolejne kompaktowe rozwiązanie dla osób, które chcą w prosty sposób zorganizować sobie prywatną strefę relaksu na podwórku. Konstrukcja oparta na stalowym stelażu z systemem FrameLink sprawia, że całość jest dość stabilna, a przy tym odporna na korozję. Niecka została wykonana z materiału DuraPlus, czyli trzywarstwowego tworzywa PVC wzmocnionego pod kątem odporności na przebicia i rozdarcia. Pojemność to niemal 4700 litrów, co wystarcza na komfortową kąpiel dla dwóch-trzech osób. Montaż jest dość szybki, zajmuje około 20 minut, a w zestawie znajdziemy wszystko, co potrzebne na start: pompę filtrującą, korek spustowy z adapterem do węża ogrodowego oraz łatkę naprawczą. Nie jest to może luksusowe SPA, ale jak na tę półkę cenową – nie najgorsza opcja na upalne dni.

Basen Bestway Steel Pro 3,66 x 0,76 m

Cena: 498 zł

Basen Bestway Steel Pro o średnicy 366 cm i wysokości 76 cm to klasyczna propozycja dla osób szukających większej przestrzeni kąpielowej w przystępnej cenie. Tu też mamy stalowy stelaż z systemem FrameLink. Niecka została wykonana z materiału Tritech. To trzywarstwowe tworzywo wzmocnione pod względem odporności na rozdarcia i przebicia – według producenta nawet o 83% mocniejszego niż standardowe PVC. Basen mieści ponad 6400 litrów wody, więc sprawdzi się do pływania dla małych dzieci, ale dorośli również znajdą tu dla siebie miejsce. Montaż zajmuje około 30 minut i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Do zestawu dołączono pompę filtrującą o wydajności 1249 l/h, filtr oraz łatkę naprawczą. Wbudowany zawór spustowy z adapterem do węża ogrodowego ułatwia opróżnianie zbiornika. Całość to dość uniwersalne rozwiązanie.

Basen ogrodowy Corciano 360 x 100 cm

Cena: 999 zł

Basen stelażowy Corciano o średnicy 360 cm i wysokości 100 cm to propozycja dla tych, którzy potrzebują czegoś nieco głębszego, ale wciąż w kształcie koła. Cała konstrukcja opiera się na ocynkowanej, stalowej ramie i trzywarstwowej powłoce PVC. Producent zastosował system łączenia rurek bez użycia narzędzi, więc montaż powinien odbyć się szybko i sprawnie. W zestawie znalazła się pompa filtrująca o wydajności 2003 l/h oraz drabinka o wysokości 106 cm, która ułatwia korzystanie z basenu – zwłaszcza dzieciom lub osobom o mniejszej mobilności. Na uwagę zasługuje też zewnętrzny nadruk przypominający plecionkę i wewnętrzna mozaika – niby detal, ale sprawia, że całość wygląda nieco bardziej „premium” niż standardowy niebieski zbiornik z PVC.

Basen ogrodowy stelażowy Bestway 400 x 211 x 81cm

Cena: 1049 zł

Basen ogrodowy Bestway 56405 o wymiarach 400 x 211 x 81 cm to sporych rozmiarów model stelażowy, który powinien zainteresować rodziny szukające przestronnej alternatywy dla klasycznych okrągłych basenów. Prostokątny kształt daje więcej swobody i pozwala lepiej wykorzystać miejsce w ogrodzie. Konstrukcja opiera się na metalowym stelażu oraz trójwarstwowej niecce z PVC wzmocnionej nylonową siatką, co ma zwiększyć odporność na uszkodzenia i przebicia. Zbiornik mieści do 5700 litrów wody przy 90% napełnieniu, co wystarczy do swobodnej zabawy dla kilkorga dzieci albo całej rodziny. Producent dorzuca bogaty zestaw akcesoriów: pompę z filtrem typu III, matę pod basen, pokrywę, siatkę do czyszczenia, a nawet piłkę plażową i tabletki chemiczne. To duży plus – nie trzeba niczego dokupować na start. Montaż nie powinien sprawiać większych problemów, ale przez rozmiar i wagę (28 kg) lepiej robić to we dwie osoby. Całość tworzy praktyczny, funkcjonalny zestaw na lato, bez zbędnych bajerów, ale z pełnym „pakietem startowym”.