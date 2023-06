Lepsza bateria, łatwa naprawa i większa odporność. UE chce, by smartfony były bardziej trwałe

Producenci elektroniki chcący sprzedawać swoje produkty w Unii Europejskiej już niedługo będą musieli stosować się do nowych przepisów. Mają one wpłynąć na większą odporność i niezawodność smartfonów i tabletów.

Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy, które mają wspierać konsumentów w podejmowaniu świadomych decyzji przy zakupie sprzętu elektronicznego - w szczególności smartfonów i tabletów. Te zasady opierają się na obowiązującym rozporządzeniu UE dotyczącym oznakowania energetycznego. Propozycja ta pokrywa się w czasie z procesem zatwierdzania przez Parlament Europejski i Radę środków mających zwiększyć efektywność energetyczną, trwałość oraz możliwości naprawy tych urządzeń, zgodnie z wnioskiem Komisji z listopada 2022 r. oraz rozporządzeniem UE dotyczącym ekoprojektu.

Jak podaje Komisja Europejska, telefony komórkowe i tablety produkowane zgodnie z nowymi przepisami przyniosą do 2030 r. roczne oszczędności sięgające blisko 14 terawatogodzin energii pierwotnej. Odpowiada to jednej trzeciej energii pierwotnej zużywanej obecnie przez te produkty. Nowe przepisy pomogą również zoptymalizować wykorzystanie surowców krytycznych i ułatwią ich recykling.

Zaproponowane zmiany w przepisach dotyczą "etykietowania energetycznego" na smartfonach i tabletach wprowadzanych na rynek UE. Oznacza to, że producenci elektroniki będą musieli czytelnie podawać informacje na temat ich efektywności energetycznej, trwałości baterii, ochrony przed pyłem i wodą oraz odporności na przypadkowe upadki. Co ciekawe, w zapisach pojawiają się przepisy obligujące producentów do informowania o ocenie możliwości naprawy - a jak dobrze wiemy, dzisiejsza elektronika jest trudna w naprawie w domowych warunkach, czy nieautoryzowanych serwisach. Pomoże to konsumentom w UE w dokonywaniu bardziej świadomych i zrównoważonych wyborów przy zakupie oraz zachęci do zrównoważonej konsumpcji.

W nowych produktach wykorzystywane mają być już istniejące unijne etykiety energetyczne w skali A-G. Dodatkowych informacji na temat produktu konsumenci dowiedzą się w europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL).

Elektronika bardziej trwała. EU przedstawia nowe przepisy

Co pojawia się konkretnie w rozporządzeniu w sprawie tzw. ekoprojektu? Pojawiają się w nim minimalne wymogi dotyczące smartfonów i tabletów, które trafiać będą do europejskich krajów. Co będą musieli brać pod uwagę producenci i co będą musieli zapewnić swoim klientom w Unii Europejskiej?:

Odporność na przypadkowe upadki lub zadrapania, ochronę przed pyłem i wodą

wystarczająco trwałe baterie. Powinny wytrzymać co najmniej 800 cykli ładowania i rozładowywania, zachowując przy tym co najmniej 80 proc. początkowej pojemności.

Przepisy dotyczące demontażu i naprawy, w tym zobowiązanie producentów do udostępniania punktom naprawy najważniejszych części zamiennych w ciągu 5–10 dni roboczych oraz do 7 lat po zakończeniu sprzedaży danego modelu produktu na rynku UE.

Dostępność aktualizacji systemu operacyjnego przez dłuższy okres: co najmniej 5 lat od wprowadzenia produktu do obrotu.

Niedyskryminujący dostęp profesjonalnych punktów naprawy do wszelkiego wymagającego wymiany oprogramowania lub oprogramowania układowego.

Jednak na konkretne zmiany przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Przepisy będą teraz kontrolowane przez Parlament Europejski i Radę - zajmie to ok. dwóch miesięcy. Dopiero wtedy nastąpi ich formalne przyjęcie - pod warunkiem, że nie pojawią się żadne zastrzeżenia. Wejście tych przepisów w życie rozpocznie okres przejściowy trwający 21 miesięcy. A to oznacza, że producenci będą mieli prawie dwa lata na dostosowanie się do nowych wymogów związanych z dostawami bardziej trwałej elektroniki.

Stock image from Depositphotos