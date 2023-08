Selfie z Barbie zagrożeniem dla naszej prywatności. Czy jest się czego bać?

Kinowa "Barbie" to prawdziwy fenomen, który nie przez wszystkich jest zrozumiały. Szał związany z filmem i całą otoczką trwa w najlepsze - i to na długo przed tym, jak film trafił na duże ekrany. Promocja - zamierzona lub nie - robi swoje. "Barbie" To najpopularniejszy film w Polsce, a na świecie radzi sobie doskonale. Nie dziwne więc, że na fali popularności chcą się wybić wszyscy - nawet ci, którzy z tą produkcją nie mają zbyt wiele wspólnego. Bo teraz każdy chce być jak Barbie (i Ken). A dzięki sztucznej inteligencji jest to możliwe. Jak? Wystarczy wrzucić do sieci swoje zdjęcie, a po kilku chwilach dostajemy "zabawkową" wersję siebie. Brzmi interesująco i intrygująco. Ludzi szumnie rzucili się by korzystać z tego typu narzędzi i niczym owce podążyli za trendem, który trwa w najlepsze.

Jednak nie każdemu się podoba taka akcja. Z jednej strony jest to zrozumiałe. Od lat alarmuje się, byśmy uważali na to, co wrzucamy do sieci i czym dzielimy się z firmami, które pojawiły się znikąd. Pamiętacie jeszcze FaceApp i inne tego typu narzędzia? Zmień płeć, postarzej się, wyglądaj jak gwiazda kina, itp... Tak też miało być w przypadku stron, które na fali popularności Barbie obiecują, że... zrobią z nas lalkę. W sieci pełno jest informacji na temat dwóch popularnych narzędzi - barbieselfie.ai i bairbie.me, które właśnie takie funkcjonalności oferują (choć pierwsza to prędzej ozdobniki z filmu) - wrzuć swoje zdjęcie i zobacz, jak wyglądasz jako lalka Barbie lub Ken. Do sprawy odnosi się nawet Ministerstwo Cyfryzacji, które ostrzega przed tego typu narzędziami.

Barbie Selfie Generator. O co cały szum w stronach zmieniających nas w lalki?

W poście Ministerstwa Cyfryzacji zamieszczonym na Facebooku czytamy:

Akceptując politykę prywatności usługi barbieselfie.ai dajemy dostęp do:

kamery smartfona

historii płatności

historii lokalizacji GPS

danych rejestracyjnych

dokładnych danych technicznych smartfona

danych o zaangażowaniu użytkownika w mediach społecznościowych

informacji o interakcjach z innymi usługami

danych z ankiet i konkursów

Ministerstwo odradza, wręcz przestrzega przed korzystaniem z tego typu aplikacji i zwraca uwagę, że nie do końca wiadomo, gdzie trafiają później zbierane przez strony informacje i co z nimi się dzieje. O ile do drugiej strony, bairbie.me można się jeszcze przyczepić, że na fali popularności filmu robi wokół siebie szum (sprawiając wrażenie oficjalnej), tak w przypadku produktu stworzonego przez Warner Bros. Entertainment Inc. można z niej korzystać bez większych obaw - pod warunkiem, że zaakceptujecie regulamin i nie macie problemu z tym, że wasze zdjęcia będą poddawane obróbce przez sztuczną inteligencję.

Rewelacje Ministerstwa Cyfryzacji szybko zweryfikował serwis Niebezpiecznik, który w serii postów na 𝕏 przygląda się sytuacji obu stron/aplikacji do tworzenia grafik inspirowanych Barbie na podstawie przesłanych zdjęć. Co ciekawe, na te wpisy zareagował sam Minister Cyfryzacji - Janusz Cieszyński, który przyznał, że "faktycznie trochę na wyrost wyszło". Polityk przyznał jednak, że dzięki tej dyskusji "tematem cyber zainteresowali się także ci, którzy są spoza bańki". Pytanie tylko, czy o takie zainteresowanie nam wszystkim chodzi...