Sprzątanie nigdy nie było wygodniejsze - Electrolux ULTIMATE 700 Turbo Drive

Czy odkurzacz pionowy może dać wrażenie, że sam porusza się po podłodze? Tak, jeżeli to Electrolux ULTIMATE 700 Turbo Drive.

Nikt z nas nie lubi sprzątać. Jeżeli ktoś ma natomiast większe mieszkanie albo zwierzęta, to wie, że walka o utrzymanie czystości to codzienne wyzwanie, którego bardzo często po prostu nie chce się podejmować. Na szczęście - nie jesteśmy w tej walce osamotnieni. W sukurs przychodzi nam tu technologia, pozwalające nam poświęcić na to nieco mniej wysiłku.

Electrolux ULTIMATE 700 Turbo Drive - odkurzacz, który daje wrażenie samojezdności

Electrolux ULTIMATE 700 Turbo Drive to nowy odkurzacz pionowy firmy, który wyposażony jest w szereg nowych technologii, jak jeszcze mocniejszy silnik czy akumulator o większej pojemności, dzięki czemu sprzątanie może być jeszcze dokładniejsze. Jednak główną gwiazdą wieczoru jest tutaj silnik Turbo Drive, dzięki któremu ten odkurzacz daje wrażenie, że sam porusza się po podłodze, a do sprzątania nie trzeba przykładać żadnej siły.

Dodatkowo, sprzęt wyposażony został w szereg świetnych udogodnień, jak chociażby końcówki pozwalające odkurzyć nawet najtrudniej dostępne miejsca, czy egonomiczny stand, pozwalający w wygodny sposób przechowywać i ładować odkurzacz. Co jeszcze potrafi Electrolux ULTIMATE 700 Turbo Drive? O tym przekonacie się z najnowszego filmu na Antyweb TV.