AGD do zabudowy: jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania?

Sprzęty AGD to jedne z tych urządzeń, o których technologiczni zapaleńcy nie myślą w kontekście interesujących gadżetów. Fakty jednak są takie, że jest zupełnie inaczej. W dzisiejszym AGD dostępnym na rynku jest sporo elementów, które sprawiają, że nawet podstawowe urządzenia do zabudowy mogą być ciekawe.

W jaki sposób wyposażyć kuchnię? Kuchnie do zabudowy nie są specjalną nowością, ale przez lata pojawiło się wiele faktów i mitów związanych z takim rozwiązaniem. Przyjrzyjmy się im zatem bliżej — i sprawdźmy jakie są plusy, a jakie minusy.

Zabudowa kuchennego AGD. Jakie są plusy takiego rozwiązania?

Jednym z argumentów, który stale przewija się w przypadku dyskusji na temat lodówki do zabudowy jest... oszczędność miejsca. Urządzenia takie zaprojektowane są w sposób, który pozwoli je idealnie wpasować do standardowych rozmiarów mebli kuchennych. To przekłada się bezpośrednio na więcej przestrzeni roboczej dostępnej do naszej dyspozycji. Szafki możemy wypełnić co do milimetra, co ograniczy marnowanie przestrzeni. To wyjątkowo ważne zwłaszcza dla kuchni o małym metrażu, w których od lat trwa walka o każdy, nawet najmniejszy milimetr — jednocześnie bez konieczności rezygnowania z jakichkolwiek udogodnień.

Kolejnym elementem, który bez wątpienia zachęca do inwestycji w zabudowę kuchennego AGD są... walory estetyczne. Przez lata duże AGD wyraźnie odznaczały się w ładnie urządzonych przestrzeniach. Dzięki "ukryciu" ich pośród szafek — nie trzeba będzie przejmować się wyborem koloru lodówki, pralki czy zmywarki. Co istotne: nie trzeba się też będzie przejmować tym, jak będą prezentować się po potencjalnych renowacjach!

Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia czyszczenia sprzętów AGD, które są zabudowane. Dzięki temu, że można je zamknąć bez dodatkowych szczelin — nie ma problemów z trudno dostępnymi przestrzeniami między sprzętem AGD, a meblami kuchennymi. W przypadku sprzedaży czy wynajmu mieszkania — nowocześnie urządzone kuchnie mogą też podnieść wartość nieruchomości. Zręcznie ukryte zmywarki do zabudowy pozwolą zaoszczędzić cenny czas nowym mieszkańcom, bez konieczności obawiania się o estetykę pomieszczenia!

Jakie są minusy zabudowy kuchennego AGD?

Aby jednak nie było tak kolorowo, warto też wspomnieć o tym, że mimo całego szeregu pozytywów — zabudowa kuchennego AGD ma także swoje ciemniejsze strony. I wśród tych najbardziej dotkliwych z którymi trzeba liczyć się od samego początku, są bez wątpienia wyższe koszty urządzenia takiej przestrzeni. Głównie dlatego, że mimo iż AGD do zabudowy cieszy się coraz większą popularnością: najczęściej sprzęty te są droższe, niż urządzenia wolnostojące. Ponadto w przypadku niestandardowych wymiarów, trzeba liczyć się także z dodatkowymi wydatkami za przygotowanie sprzętów oraz ich montaż.

Drugim "ale" pozostaje brak elastyczności, którą mamy kupując wszystkie sprzęty osobno. Zabudowane AGD jest bez wątpienia trudniejsze do wymiany i przeniesienia, np. w razie przeprowadzki. A to może okazać się sporym minusem w przypadku chęci zabrania sprzętów ze sobą. Problematyczne może też okazać się przemeblowanie w kuchni, gdy wpadamy na pomysł zmiany jej układu.

Warto też mieć na uwadze, że mimo iż kuchenne AGD do zabudowy cieszy się coraz większą uwagą, to wciąż wolnostojące lodówki, zmywarki i spółka — mają więcej dostępnych opcji. Zarówno jeżeli chodzi o styl, wielkość, jak i oferowane przez nie funkcje.

Jak zwykle zatem: wszystko sprowadza się do indywidualnych potrzeb

Jak wszystko w dzisiejszym świecie: kuchnie do zabudowy mają swoje plusy i minusy. I jak zwykle życie jest sztuką wyboru i kompromisów. Jeżeli zależy wam na oszczędności miejsca i większej estetyce pomieszczeń — nowoczesne AGD do zabudowy bez wątpienia zda egzamin. Jeżeli jednak niższe koszta oraz elastyczność grają pierwsze skrzypce, to urządzenia wolnostojące mogą okazać się lepszym wyborem.