Internetowy mBank zmieni się nie do poznania. Nowości wystartują jeszcze w tym tygodniu!

W dobie wszechobecnych oszustw z wykorzystaniem naiwności użytkowników i renomy banków, mBank podchodzi do zmian bardzo rozważnie. Zmiany szykuje bowiem wyłącznie dla informacyjnej strony — i jasno informuje o tym wszystkich dookoła. Nowa wersja serwisu internetowego została zbudowana w oparciu o nowoczesne technologie oparte na chmurze, co znacząco na wpłynąć na jej wydajność. Dzięki temu wszystko będzie ładować się szybciej, a poza tym będzie bardziej odporne na wzmożony ruch oraz mniej narażone na awarie znane z tradycyjnych serwerów. Nowy serwis został zaprojektowany zgodnie z podejściem „mobile first”. Oznacza to, że użytkownicy korzystający ze smartfonów i tabletów doświadczą płynniejszej nawigacji oraz lepszej organizacji treści dostosowanej do mniejszych ekranów dotykowych.

Reklama

Nie zmieni się jednak nic po stronie klientów. Strony logowania do bankowości internetowej pozostają bez zmian — podobnie jak tamtejsze opcje. Ma to zapewnić użytkownikom komfort i bezpieczeństwo.

Te zmiany były serwisowi potrzebne

Każdego miesiąca strona informacyjna mBanku generować ma około 12. milionów odsłon. Jest dla wielu pierwszym miejscem z którego czerpią informacje o banku i oferowanych usługach. Dlatego też wszystko zostało dopracowane w najdrobniejszych szczegółach - od czytelności, przez nawigację, na najdrobniejszych kwestiach związanych z szeroko pojętym doświadczeniem użytkownika.Nowy interfejs strony jest spójny, przejrzysty i przyjazny dla użytkowników.

Poza zmianami wizualnymi, zmienia się również zawarta tam treść. W nowej odsłonie mają być one podane w czytelnym dla każdego języku, który ma przełożyć się na lepsze zrozumienie informacji i podejmowanie świadomych decyzji finansowych.

Kiedy wystartuje nowa strona mBanku?

mBank uruchomi nowy serwis internetowy jeszcze w ten weekend. Zupełnie odmieniona strona informacyjna banku trafi do klientów już 9. marca, czyli w najbliższą niedzielę!