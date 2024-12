Wielkie ułatwienie dla klientów Banku Pocztowego. Już nie trzeba wisieć na słuchawce

W czasach bankowości internetowej i aplikacji mobilnych coraz mniej klientów decyduje się na obsługę przy pomocy pracowników infolinii. Są jednak takie sytuacje, gdy interwencja konsultanta jest niezbędna. Do zdecydowanie najczęstszych należą zgubienie karty płatniczej czy zablokowanie dostępu do serwisu internetowego. Bank Pocztowy znalazł rozwiązanie, dzięki któremu w tym drugim przypadku pomoc konsultanta nie będzie już potrzebna.

Jeśli kiedykolwiek zablokowaliście sobie dostęp do bankowości internetowej, zapewne wiecie, jak żmudne potrafi być jego odzyskanie. Trzeba zadzwonić na infolinię, poczekać na konsultanta i przejść skomplikowaną weryfikację. Dopiero gdy na wszystkie odpowiedzi udzielimy poprawnej odpowiedzi, dostęp do konta zostanie odblokowany a hasło zresetowane. Bank Pocztowy właśnie wprowadził funkcjonalność, dzięki której poradzimy sobie sami. Oto ona.

Odblokowanie dostępu bez konieczności dzwonienia na infolinię. Bank Pocztowy ułatwia życie klientom

Do tej pory pytania weryfikacyjne zadawał pracownik banku. On również odpowiadał za ich weryfikację. Teraz w tej żmudnej procedurze zastąpi go prosty formularz internetowy. Nie trzeba już dzwonić na infolinię, a jedynie wejść na stronę, na której logujemy się do serwisu transakcyjnego. Właśnie z tego poziomu można odblokować dostęp i zresetować hasło, by móc ponownie zarządzać swoim kontem. Jak wygląda nowa procedura? Przyjrzyjmy się jej bliżej.





Jak odblokować konto w Banku Pocztowym bez dzwonienia na infolinię?

Formularz odblokowania dostępu znajduje się na stronie logowania do bankowości internetowej. Bank umieścił go tuż pod oknem do wpisywania danych dostępowych. Dane, które trzeba podać w formularzu to:

numer NIK,

adres e-mail,

numer telefonu komórkowego,

kod otrzymany na adres e-mail,

odpowiedzi na 5 pytań o posiadane produkty w banku,

kod z wiadomości SMS.

Jeśli wszystko podamy poprawnie, otrzymamy kolejny kod SMS, zawierający hasło przy pomocy którego zalogujemy się do bankowości internetowej.

Warto pamiętać o tym, że procedura zadziała tylko i wyłącznie wtedy, gdy bank będzie dysponował aktualnymi danymi osobowymi klienta. Mowa tu zwłaszcza o adresie e-mail, numerze telefonu komórkowego i danych dokumentu tożsamości.

Możliwość odblokowania dostępu bez konieczności dzwonienia na infolinię to spore ułatwienie dla klientów banku. Mam nadzieję, że w ślad za Bankiem Pocztowym podążą inne instytucje finansowe w Polsce.