Bank Pocztowy jednym z pierwszych banków w Polsce, który rozpoczął przenoszenie bankowości elektronicznej do chmury AWS

Testy bankowości elektronicznej udostępnianej w chmurze trwały prawie 5 miesięcy. Teraz Bank Pocztowy jest gotowy do rozpoczęcia migracji swojej bankowości do rozwiązania Amazon Web Services.

- Bankowość elektroniczna w chmurze to mniejsze koszty związane z obsługą infrastruktury IT, ale przede wszystkich możliwość szybszego oferowania naszym klientom nowych usług i produktów. Zaczynamy migrację naszego rozwiązania właśnie do chmury. Cały proces przenoszenia bankowości elektronicznej powinien zakończyć się w przyszłym roku. Korzystanie z chmury obliczeniowej w tym zakresie jest zgodne z dynamicznym rozwojem technologicznym Banku w ostatnich kilkunastu miesiącach oraz wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na szybszy rozwój Banku Pocztowego i oferowanie klientom nowych usług i produktów. Warto zauważyć, że jesteśmy jednym z pierwszych banków w Polsce, który nie tylko podjął decyzję, ale także rozpoczął proces przenoszenia bankowości elektronicznej do chmury obliczeniowej. W Europie Zachodniej i na świecie jest to obecnie bardzo często spotykany trend na rynku bankowym. Jestem także przekonany o korzyściach wynikających z otwarcia przez AWS polskiej strefy lokalnej - komentuje Jacek Presz, Dyrektor Biura Zarządzania IT Banku Pocztowego.

- Aby przenieść bankowość do chmury obliczeniowej, Bank Pocztowy musi przestrzegać restrykcyjnych regulacji Komisji Nadzoru Finansowego. Cały proces musi być też zgodny z jego własnymi rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, dostępności i wydajności. Z tego powodu Bank Pocztowy potrzebował rozwiązania, które mogłoby automatycznie sprawdzać, czy obciążenia i zasoby w chmurze są zgodne z narzuconymi regułami. Tego między innymi dotyczyły testy, które poprzedziły migrację - komentuje Maciej Cetler, CEO Tameshi.

- Bank Pocztowy, wybierając rozwiązanie chmurowe AWS, już obecnie jest w stanie oferować swoim klientom innowacyjne rozwiązania np. ułatwiające składanie wniosków bankowych. AWS pomaga bankom na całym świecie obniżać koszty i w krótkim czasie wprowadzać nowe rozwiązania dla ich klientów przy wykorzystaniu najnowszych technologii. AWS zobowiązany jest do umożliwienia bankom korzystania z usług chmurowych AWS zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym lokalnymi przepisami bankowymi - powiedział Tomasz Olejnik, Dyrektor Generalny Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w AWS.