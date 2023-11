Chińczycy pomylili świnię z żubrem i ukradli logo Banku Pekao SA

Chińska firma ukradła logo polskiego banku?

Logo chińskiego producenta sprzętu do hodowli zwierząt, firmy Shangqingtai, a dokładnie ShanDong Tengyue Shangqingtai Agriculture and Animal Husbandry Machinery Technology Co., Ltd., może wydawać się dość znajome. I słusznie — bo to identyczne logo, które możemy zobaczyć w przypadku Banku Pekao SA; i już się potwierdziło, że nie jest to przypadek.

Źródło: Depositphotos

Serwis Wirtualnemedia.pl skontaktował się z bankiem w tej sprawie, a Paweł Jurek, rzecznik prasowy Banku Pekao, odpowiedział jasno: „Sprawa jest nam znana i podjęliśmy już odpowiednie działania”.

Ten sam żubr, ta sama kolorystyka. Nie ma mowy o przypadku

Dla kontekstu, warto zaznaczyć, że na samym początku, czyli w 1997 roku, Bank Pekao SA miał w swoim logo żubra, lecz w całkowicie innej kolorystyce — wtedy była to biała i niebieska barwa. To trwało do 2012, kiedy Pekao SA stało się częścią Grupy UniCredit — i do 2017 roku bank nie identyfikował się z żubrem. W 2017 jednak wrócono do tego logo, lecz w innych, znanych nam do dziś barwach.

Od kiedy ShanDong Tengyue Shangqingtai Agriculture and Animal Husbandry Machinery Technology Co., Ltd. korzysta z tego logo? Według informacji, które można znaleźć na oficjalnych profilach firmy w mediach społecznościowych, chiński producent sprzętu do hodowli zwierząt zaczął identyfikować się z tym logo w 2018 roku, czyli blisko rok (a nawet nieco ponad rok) od momentu, w którym czerwony żubr stał się symbolem polskiego banku.

Źródło: ShanDong Tengyue Shangqingtai Agriculture and Animal Husbandry Machinery Technology Co., Ltd.

Rzecznik prasowy Banku Pekao nie doprecyzował, o jakie działania chodzi — lecz można być pewnym, że firma z Państwa Środka poniesie konsekwencje swoich działań. Co sądzicie o całej tej sytuacji?

Źródło: Wirtualnemedia.pl