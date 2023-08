Logowanie bez haseł i loginów w pierwszym banku w Polsce

VeloBank to nowy/stary bank powstały w ramach restrukturyzacji Getin Noble Banku, którym większościowym udziałowcem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a który to w tym roku rozpoczął procedurę wystawienia VeloBanku na sprzedaż. Być może z uwagi na podbicie ceny, zdecydowano się tu na mocne wdrożenia w krótkim czasie, bo wczoraj bank poinformował o kilku nowościach, niespotykanych w polskiej bankowości - przynajmniej w tej formie.

Logowanie kodem QR do bankowości internetowej

Zaczynamy od absolutnej nowości w bankowości internetowej, a więc od logowania bez haseł i loginów. W większości banków obecnie, aby zalogować się do bankowości internetowej, musimy podać indywidualny numer ID czy własny zdefiniowany login i hasło. Następnie w ramach drugiego składnika, musimy potwierdzić logowanie na urządzeniu mobilnym - w większości odbywa się to w aplikacji mobilnej banku, a więc działa tu też oprócz kodu PIN logowanie biometryczne.

Można oczywiście dane urządzenie - komputer/laptop dodać do zaufanych, wówczas proces ten jest szybszy, no ale zawsze trzeba się zalogować. VeloBank jako alternatywę do logowanie loginem i hasłem daje teraz logowanie zeskanowaniem kodu QR.



Jak to działa? Na stronie logowania bankowości internetowej wystarczy wskazać wygenerowanie kodu QR i zeskanowanie go urządzeniem mobilnym - może to być natywny aparat na Androidzie i iOS, ale też skaner kodów w aplikacji mobilnej VeloBanku. W następnym kroku logujemy się do aplikacji mobilnej banku i potwierdzamy operację - przy pierwszym logowaniu kodem QR, dodatkowo musimy jeszcze przepisać kod z wiadomości SMS, przy kolejnych logowaniach nie będzie to już konieczne - póki nie zmienimy obecnego lub nie będziemy dodawać nowego urządzenia.



Jednolity kod PIN w aplikacji mobilnej banku

Nie wiem jak jest w innych bankach, ale na przykład w Banku Pekao, kod PIN jest przypisany do urządzenia, więc w przypadku gdy zalogujemy się do aplikacji mobilnej banku na nowym urządzeniu, musimy wygenerować nowy kod PIN. VeloBank w celu zwiększenia bezpieczeństwa wprowadził w takim wypadku konieczność wprowadzenia dotychczasowego kodu PIN.

Przemysław Koch, Członek Zarządu VeloBanku odpowiedzialny za Pion Operacji i IT:

Nasza nowa bankowość mobilna i kolejne funkcje, jakie w niej udostępniamy naszym klientom, to efekt konsekwentnej realizacji strategii. Zakłada ona stały rozwój kanałów cyfrowych i dostarczanie wartości dodanej dla klientów poprzez digitalizację i nieustanne usprawnianie cyfrowej odsłony bankowości. Dążymy do tego, aby w oparciu o cyfrowe usługi, dostępne poprzez ekran smartfona, oszczędzać czas użytkowników oraz budować zaufanie do banku jako wiarygodnego partnera w obszarze finansów osobistych.

Płatności Pay By Velo na smartfonie

VeloBanku informuje też w swoim komunikacie o udostępnieniu trybu ciemnego w aplikacji mobilnej, ale ciekawsza będzie nowość w płatnościach pay-by-link za zakupy na urządzeniach mobilnych (w przyszłości ma się pojawić też na komputerach).

Pay-by-link to nie jest oczywiście ta nowość, bo aktualnie w każdym banku, jeśli kupujemy coś w przeglądarce mobilnej, w procesie zakupu kierowani jesteśmy do bankowości internetowej naszego banku, i tam po zalogowaniu potwierdzamy płatność wybraną metodą. Nowością jest rozwiązanie Pay By Velo.

Marta Dałkiewicz, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w VeloBanku:

Realizacja płatności Pay By Velo na smartfonie to szybka, łatwa i bezpieczna metoda autoryzacji transakcji, realizowanych bez konieczności każdorazowego wprowadzenia loginu i hasła do banku. Wykorzystanie aplikacji VeloBank oszczędza cenny czas i ogranicza proces autoryzacji do minimum.

Pay By Velo pozwala w takim przypadku automatycznie uruchomić aplikację mobilną banku i tam dokończyć proces zakupu. Można to porównać do płatności BLIK bez konieczności przepisywania kodu.

Źródło: VeloBank.