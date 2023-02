Baldur's Gate 3 i spółka. Podsumowanie prezentacji gier PlayStation

PlayStation na swojej prezentacji State of Play zaserwowało zestaw nowości, które w nadchodzących miesiącach mają trafić do sklepów. W co zagramy w tym roku na konsolach Sony?

Każdy duży rynkowy gracz ze świata gier zarzucił już wielkie, huczne, imprezy na które zapraszał pół świata... przynajmniej w kwestii prezentacji gier. Zamiast tego stawiają na minimalizm i podejście, z którego przed laty śmiano się z Nintendo — krótkie materiały zamieszczane w sieci, na których pokazują trailery i opowiadają o nadchodzących nowościach w grach. Dzisiejszej nocy taką prezentację zaserwowało PlayStation. Co tym razem japoński gigant zapowiedział w ramach swojego cyklu State of Play?

Prezentacja gier PlayStation: State of Play. Podsumowanie

Destiny 2 nie zwalnia tempa. Nowy dodatek coraz bliżej, a z tej okazji czas na nowy trailer:

Goodbye Volcano High to jeden z tych tytułów, który chwyta za serce od pierwszych chwil. Dla wielu z nas — podobnie jak dla bohaterów tej historii — koniec szkoły średniej wydawał się końcem świata. Przygodówka o niepewnej przyszłości i snuciu planów na życie - trochę nostalgiczna, trochę życiowa. Bez wątpienia wygląda interesująco!

Baldur's Gate 3 to tytuł, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Kontynuacja uwielbianej serii RPG trafi nie tylko na PC, ale także konsole. Premiera już 31 sierpnia.

Tchia to zupełnie nowa marka o której wiemy tyle co nic. Wizualnie prezentuje się intrygująco - widać tam zew przygody i dużo cudownych animacji okraszonych pastelowymi kolorami. Premiera już w przyszłym miesiącu — 21. marca.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections to najnowsza odsłona serii bijatyk wydawanej przez Bandai Namco na podstawie szalenie popularnej marki komiksów z Shonen Jumpa. Tym razem szykuje się ogromny projekt serwujący paletę postaci zarówno z gier o Naruto jak i Boruto. Jeżeli jesteście miłosnikami tamtejszych mechanik i opowieści, to bez wątpienia jeden z tych tytułów który warto wpisać na listę gier do zgarnięcia w dniu premiery. Niestety - na tę chwilę nie wiemy jeszcze kiedy takowa nastąpi. Wiadomo tylko, że w 2023.

Street Fighter 6

Street Fighter jest serią gier która — dosłownie — zrewolucjonizowała rynek bijatyk na początku lat 90. Capcom pokazał zupełnie nowy kierunek rozwoju — i choć nie każda odsłona była równie dobra, zasłużona i kultowa co Street Fighter 2, to jednak producent się nie poddaje i regularnie rozwija swoją markę. O tym że Street Fighter 6 nadchodzi wiemy nie od dziś — pierwszy trailer zaserwowano nam kilka miesięcy temu. Ale wraz z biegiem czasu prezentowani są kolejni bohaterowie, którzy dołączą do tamtejszej ekipy. Podczas nocnej prezentacji dowiedzieliśmy się że szeregi zasilą także Zangief, Lily oraz Cammy — a na poniższej zajawce możemy także zobaczyć ich w akcji.