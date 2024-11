Okup w bagietkach. Hakerzy z poczuciem humoru zaatakowali francuskiego giganta

Ataki hakerskie to nie powód do żartów – w wyniku szkodliwej działalności cyberprzestępców firmy ponoszą ogromne straty, a nierzadko cierpią przy okazji także ich klienci z powodu wycieków danych. Czasem jednak dochodzi do sytuacji, przy których trudno nie uśmiechać się pod nosem. Niektórym hakerom nie można bowiem odmówić poczucia humoru, a w przypadku sprawy, o której za moment przeczytacie, także i zamiłowania do dobrego pieczywa. Jeden z francuskich gigantów padł ofiarą ataku, a sprawcy domagają się w ramach okupu niebotycznie dużej liczby bagietek.

40 GB danych w rękach hakerów

Schneider Electric to francuskie przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w zarządzaniu energią i – jak czytamy na oficjalnej stronie polskiego oddziału– lider w dziedzinie cyfrowej transformacji automatyki. Firma stała się celem hakerów (mówi się o grupie Hellcat, choć nie są to informacje potwierdzone), którzy pomyślnie przełamali zabezpieczenia systemu JIRA, czyli narzędzia do zarządzania projektami i śledzenia błędów, autorstwa Atlassian.

Bleeping Computer podaje, że hakerzy weszli w posiadanie nawet 40 GB danych, w tym danych krytycznych, poufnych informacji o projektach i ponad 400 000 rekordów danych użytkowników. Schneider Electric ma więc niemały problem, bo cyberprzestępcy grożą upublicznieniem danych, ale nie jest to sytuacja bez wyjścia. Hakerzy wycofają groźby, jeśli firma zapłaci okup. Dodam, że to jeden z najdziwniejszych okupów w historii

Bagietkowi hakerzy

Wiele było dziwnych i nietypowych przypadków okupów, ale pomysłowość hakerów atakujących Schneider Electric to zupełnie inna liga. Zazwyczaj sprawy włamań żądają dużych sum pieniędzy, wirtualnych walut albo drogocennych przedmiotów, jednak tym razem walka toczy się o… francuskie pieczywko, a konkretniej o bagietki. Hakerzy domagają się okupu w wysokości 125 000 dolarów, wypłacanego w formie bagietek. Średnia cena tego pieczywa to niespełna 1 euro (w zależności od miasta, ale dla lepszej wizualizacji przyjmijmy taką wartość), a skoro 1 USD w przybliżeniu równa się 0,90 EUR, to w ramach okupu Schneider Electric musi dostarczyć hakerom ponad 100 tys. bagietek.

Jest też oferta promocyjna. Sprawcy całego zamieszania postanowili pójść ofierze na rękę i zaproponowali coś w rodzaju ugody. Jeśli Schneider Electric publicznie przyzna się do naruszenia bezpieczeństwa wrażliwych danych, to wartość okupu spadnie do 62 500 dolarów w bagietkach. Ewidentnie więc wchodzi w grę chęć ośmieszenia firmy, udzielenia lekcji albo jakieś personalne zatargi – szczegółów prawdopodobnie nigdy nie poznamy.

Nie wiadomo też, czy firma ostatecznie zdecyduje się na sprezentowanie bagietek. Nie wynika to bowiem z komunikat autorstwa Schneider Electric, przesłanego do Bleeping Computer. Jasne jest jedynie to, że zespół reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa zajął się sprawą i potwierdził bark naruszenia pozostałych usług i produktów.

Schneider Electric bada incydent związany z bezpieczeństwem cybernetycznym obejmujący nieautoryzowany dostęp do jednej z naszych wewnętrznych platform śledzenia realizacji projektów, hostowanej w odizolowanym środowisku

