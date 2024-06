Nie ustają ataki na polskie sklepy, w których łupem padają dane klientów, a które to później służą do przeprowadzania różnego rodzaju ataków phishingowych.

Tym razem padło na sklepy Agata Meble, których to właściciele, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, muszą podać do wiadomości publicznej wszelkie naruszenia i wycieki danych swoich klientów.

W przedmiotowym komunikacie informującym o naruszeniu możemy przeczytać, iż do ataku hakerskiego doszło w dniu 22 czerwca, w wyniku którego nastąpiło naruszenie danych osobowych klientów.

Jakie to dane? Spółka podaje, iż były to:

imię i nazwisko,

adres,

dane kontaktowe,

informacje o złożonych zamówieniach i reklamacjach.

Na szczęście nie wyciekły takie dane jak loginy i hasła, z uwagi na to, że były przechowywane na innej infrastrukturze, niż ta, której dotyczył atak.

Ponadto, naruszeniu nie uległy dane finansowe, takie jak numery kont i kart klientów, gdyż przetwarzanie płatności za zakupy odbywa się przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznych operatorów płatności.

Do naruszenia ochrony danych osobowych doszło w wyniku włamania się do naszych systemów informatycznych przez nieznane osoby. Niezwłocznie po stwierdzeniu przez nas naruszenia ochrony danych osobowych, zostały podjęte środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych skutków poprzez przywrócenie kopii danych z naszych serwerów zapasowych oraz zmianę danych dostępowych do naszych systemów z danymi. Ponadto Administrator danych osobowych zgłosił naruszenie właściwym służbom, a także do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na tę chwilę, nie ma pewności, iż dane, do których uzyskano nieuprawniony dostęp zostały skopiowane, niemniej można to uznać za pewnik i uzbroić się w najbliższym czasie w czujność i zachować ostrożność, w przypadku prób kontaktów drogą telefoniczną czy przy użyciu poczty e-mail, które to mogą być teraz wykorzystane do podszywania się pod pracowników innych instytucji. Zwykle cyberprzestępcy dysponujący takimi danymi, podszywają się teraz pod pracowników banków.

Źródło: Agata Meble

Stock Image from Depositphotos.