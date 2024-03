Twórcy wielkiego hitu w rękach PlayStation? Znamy odpowiedź

Czy twórcy Helldivers 2 trafią w ręce PlayStation? Wygląda na to, że dzięki wpisowi na X (dawniej Twitter) poznaliśmy odpowiedź.

Helldivers 2 to wielki fenomen… z zaskoczenia

Helldivers II to trochę fenomen znikąd. Gra, na którą raczej nikt szczególnie nie czekał (bo też poprzednia odsłona nie była hitem na taką skalę) stała się absolutnie topową produkcją ostatnich tygodni. Cały Internet szaleje na punkcie najnowszego tytułu Arrowhead Game Studios, a w sieci powstają nawet petycje z prośbą o powstanie wersji na konsole Xbox — bo w tej chwili gra dostępna jest wyłącznie na PlayStation 5 i PC. Niestety, ogromne zainteresowanie przełożyło się na kondycję serwerów. Mi samemu kilka razy zdarzyła się sytuacja, w której nie byłem w stanie zalogować się do gry — jej serwery po prostu były już pełne i jedynym sposobem było czekanie, aż ktoś zwolni dla mnie miejsce w kosmosie.

Helldivers II to tak czy siak strzał w dziesiątkę. Gra przenosi nas do futurystycznego i dystopijnego świata, w którym panuje wielka inwazja… gigantycznych robali i robotów. W tym celu potrzebni są tytułowi Helldiversi, którzy będą próbowali wybić wszystkie te paskudne istoty z powierzchni najróżniejszych planet. Brzmi dobrze? To… w sumie nie do końca pytanie retoryczne, bo zależy od upodobań każdego z osobna — dla mnie jednak takie wprowadzenie wystarczy, żebym był podekscytowany; po wynikach jednak można stwierdzić, że nie jestem wyjątkiem.

PlayStation chce mieć Arrowhead u siebie?

Od jakiegoś czasu pojawiało się sporo plotek dotyczących tego, że Sony chce kupić Arrowhead Games Studios, aby stało się ono częścią PlayStation Studios. Wczoraj niektórzy insiderzy podawali nawet informacje, że podpisanie umowy między firmami to już kwestia chwili i dopięcia wszystkich formalności. Mając na uwadze skalę sukcesu Helldivers II, informacja ta wywołała mnóstwo skrajnych reakcji — dziś jednak CEO studia, Johan Pilestedt, zepsuł całą zabawę.

Pilestedt zdementował te pogłoski, odpowiadając jednemu z użytkowników X (dawniej Twitter) na wpis związany z domniemanym przejęciem, że są one „fałszywe”. Pilestedt napisał dość prześmiewczo „To fałszywe… Chyba, że coś przeoczyłem”. Prezes studia odpowiedzialnego za Helldivers 2 skomentował również, że grafika tej rzekomej umowy wykorzystywała „naprawdę gówniane stare logo z mniej więcej 2008 roku kiedy dopiero otwieraliśmy studio”. Do tego odpowiedział on także innemu użytkownikowi, sugerującym, że wkrótce może pojawić się ogłoszenie o przejęciu, stwierdzając: „Pierwszy raz o tym słyszę…”

Wygląda więc na to, że można zamknąć wszelkie spekulacje — twórcy Helldivers II (przynajmniej na ten moment) nie dołączą do szeregów PlayStation Studios.