Nowe wytyczne Unii Europejskiej zmuszą pracodawców do jawności wynagrodzeń i równości płac – nie wszyscy Polacy są na to gotowi.

Spora część Polaków jeszcze o tym nie słyszała, ale w 2023 roku wejdzie w życie unijna dyrektywa o jawności wynagrodzeń, która docelowo ma wyeliminować nierówności płac między kobietami i mężczyznami, ale w ogólnym rozrachunku działa na korzyść wszystkich pracowników. Dlaczego? Bo pracodawcy będą musieli jasno informować o wynagrodzeniu w ogłoszeniach o pracę. Wydawać by się mogło, że to zmiany, na które wszyscy od dawna czekaliśmy, ale część Polaków wciąż ma opory przed rozmawianiem o pieniądzach. Na szczęście młode pokolenia mają w tej kwestii zupełnie inne zdanie.

Unia Europejska wprowadza zmiany – równa płaca niezależnie od płci

Też macie już dość robienia z zarobków tajemnicy i odkładanie rozmów o szczegółach wynagrodzenia na ostatni etap procesu rekrutacyjnego? Jeśli tak, to mam dobrą wiadomość – to niebawem się zmieni za sprawą nowych przepisów, którymi już teraz zajmuje się Rada Europejska. Po podpisaniu i opublikowaniu dokumentów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej prawo wejdzie w życie po 20 dniach, a państwa członkowskie będą miały 3 lata na dostosowanie się do nowych wytycznych. Mowa tu nie tylko o informowaniu o wynagrodzeniu już na etapie zgłoszenia o pracę, ale także gwarancji równych zarobków za pracę o tej samej wartości. Dzięki temu Unia chce wyeliminować dyskryminację ze względu na płeć.

Źródło: Depositphotos

Z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl wynika, że aż 81 Polaków nie zdaje sobie sprawy z nadchodzących zmian, choć 8 na 10 kandydatów chętniej wybrałoby ogłoszenie z jasno wyszczególnionymi zarobkami. Badanie przeprowadzone na grupie 1470 osób w wieku 18-65 lat dostarcza jednak znacznie ciekawszych wniosków.

Chcemy jawności wynagrodzeń, ale nie chcemy rozmawiać o pieniądzach

W Polsce pieniądze i zarobki to wciąż temat tabu – zarabiasz za mało, to wstyd się przyznać, a jak za dużo, to lepiej o tym nie mówić, żeby nie wyjść na snoba. Znam i takich, którzy nie chcą przyznawać się do swojego wynagrodzenia i pozostawiają tą kwestię w sferze pilnie strzeżonej tajemnicy – niezależnie od wysokości płacy. Warto jednak zaznaczyć, że ten trend powoli wygasa, bo choć ukrywanie zarobków wciąż podziela 35% respondentów, to tendencja ta ewidentnie ulega zmianie dzięki młodym z Pokolenia Z. To właśnie oni okazali się najbardziej otwartą grupą w kwestii rozmowy o pieniądzach, choć stawiają dopiero pierwsze kroki na rynku pracy.

Tylko 39% ankietowanych zadeklarowało otwarte rozmawianie o zarobkach w miejscu pracy, ale nie zmienia to faktu, że Polacy są gotowi na zmiany – 51% badanych stwierdziło, że wysokość wynagrodzeń w firmach powinna być jawna, choć warto zaznaczyć, że 26% osób wciąż uważa, że ta kwestia powinna pozostać tajemnicą. I o ile do rozmów o pieniądzach nie jesteśmy szczególnie skłonni, tak do wybierania ofert z podanymi widełkami przejawiamy już większe chęci – ponad 7 na 10 ankietowanych wskazało oferty z podanymi stawkami za bardziej atrakcyjne.

„Widzimy, że więcej niż połowa badanych (63%) na portalach z ofertami pracy chętnie korzystałaby z filtrowania ogłoszeń tylko do tych, które oferują oczekiwane przez kandydata zarobki. To istotny czynnik, który może rzeczywiście usprawnić procesy rekrutacyjne. Warto, aby pracodawcy brali te informacje pod uwagę już dziś, nie czekając na wprowadzenie nowych unijnych regulacji”. – Agata Roszkiewicz, Starszy Menedżer Zespołu Wynagrodzeń i Benefitów w Pracuj.pl

Cała nadzieja w młodych

Dlaczego Polacy wciąż mają problem z rozmawianiem o zarobkach? Tu niemałe znacznie mają doświadczenia wyniesione z domu. W grupie wiekowej 55-65 lat tylko 37% osób deklaruje, że wie, ile zarabiają znajomi z pracy. Tymczasem w przypadku Pokolenia Z mówimy już o niemalże połowie ankietowanych. Z czego to wynika? Poniekąd z edukacji finansowej – zarówno w domu, jak i w pracy.

Źródło: Pracuj.pl

Respondenci w wieku od 18 do 24 lat zauważalnie częściej rozmawiają z rodziną o zarobkach. Dodatkowo 24% ankietowanych z Pokolenia Z zadeklarowało wsparcie ze strony pracodawcy w kwestii rozsądnego zarządzania finansami. W przypadku grupy wiekowej 55-65 wynik ten oscyluje w granicach 13%. Z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl wynika, że Polacy są zainteresowani edukacją finansową i aż 75% młodych na rynku pracy najchętniej wybrałoby ofertę, która w ramach benefitów pracowniczych zapewnia szkolenie z zarządzania finansami osobistymi.

Źródło: Depositphotos

Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia i ich opór przed skostniałym systemem rekrutacyjnym rodzi nadzieję na pozytywne zmiany w polskim prawie pracy. Pracodawcy muszą więc dostosować się nie tylko do wytycznych Unii Europejskiej, ale także do bardziej zuchwałego rodzaju pracownika, który znacznie bardziej dba o swoje prawa – począwszy od procesu rekrutacji po samą pracę – niż jego odpowiednicy z poprzednich pokoleń. A to nam wszystkim powinno wyjść na zdrowie.

Stock image from Depositphotos