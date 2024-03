Kultowe duo powraca na ekrany. Bad Boys: Ride or Die zapowiada się świetnie

Bad boys, bad boys, whatcha gonna do? Whatcha gonna do when they come for you...

Słyszycie już w głowie tę kultową ścieżkę dźwiękową? Bad Boys powracają, a to oznacza, że Will Smith i Martin Lawrence znów wkroczą do akcji, uzbrojeni po zęby. Na oficjalnym kanale YouTube filmowego Mike’a pojawił się dziś zwiastun nowej części legendarnej serii, której początki sięgają lat 90.

Bad Boys: Ride or Die – premiera jeszcze w tym roku

Bad Boys: Ride or Die to już czwarta odsłona komediowych filmów akcji o detektywach z Miami. Poprzednia odsłona, Bad Boys for life, zaliczyła całkiem udany debiut kinowy, dając twórcom pretekst do kontynuowania przygód Mike’a Lowreya (Will Smith) i Marcusa Burnetta (Martin Lawrence). Zwiastun nowego filmu możecie zobaczyć poniżej.

Tym razem charakterni oficerowie policji będą musieli zająć się intrygą, które bezpośrednio wpływa na ich życie. Detektywi staną bowiem przed zadaniem oczyszczenia imienia ich dawnego sojusznika, wrabianego w korupcję. To zaś – jak zwykle – prowadzić będzie do widowiskowych starć z uzbrojonymi bandziorami. Możemy więc spodziewać się pościgów, wybuchów, strzelanin i niemałej dawki sarkastycznego humoru.

Obok Will Smitha i Martina Lawrence’a na ekranie pojawia się też takie sławy jak Vanessa Hudgens, Joe Pantoliano, Paola Núñez, Alexander Ludwig, Eric Dane czy Ioan Gruffudd. W porównaniu do poprzednich części pojawi się istotna zmiana w obsadzie. Dotychczas rolę partnerki Mike’a odgrywała Theresa Randle – w nowym filmie zastąpi ją Tasha Smith (Ja, ty i on, Raj dla par).

Premiera Bad Boys: Rike or Die została zaplanowana na 7 czerwca 2024 roku.

Obrazek wyróżniający: Sony Pictures