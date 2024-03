Przejąłem radio jednego Brytyjczyka i słucham sobie w domu BBC Radio 1

Miłość do radia FM zaszczepił we mnie jeszcze w wieku dziecięcym dziadek. Pamiętam jak dziś, gdy podczas każdej obecności w domu dziadków, każdego wieczora kiedy już się kładliśmy spać, podchodził do takiego starego prawdziwego radia i przeszukiwał stacje radiowe.



Wtedy nie było jeszcze tak wielu rozgłośni, ale uwielbiałem te szumy, przeskakiwania przez cały zakres dostępnych fal i moment złapania właściwej częstotliwości. Później, już w wieku szkolnym, za moje pierwsze kieszonkowe kupiłem na pchlim targu używany radiobudzik i w końcu sam się mogłem oddać podobnym czynnościom.

Początkowo nie było to takie proste, wspomagałem się kabelkami ciągniętymi po całym pokoju do okna, by złapać jako taki zasięg raczkującej wówczas krakowskiej rozgłośni RMF FM (mieszkałem na Dolnym Śląsku). Niemniej warto było, choćby dla tego, by posłuchać tego jingla:



Odkrywanie magii radia FM kontynuowałem już w czasach telefonów komórkowych z wbudowanym radiem. Dzięki temu podczas każdej podróży mogłem „łapać” stacje radiowe dostępne w odwiedzanych lokalizacjach. Z czasem fascynacja ta jednak osłabła u mnie, głównie z uwagi na prezentowaną sieczkę w stacjach radiowych, odtwarzanych w kółko tych samych playlist, czy słabych żarcików prowadzących.



Teraz, dzięki serwisowi FMDX.pl wspomnienia te wróciły w nieco innej formie. Udostępniony na ich stronach projekt - https://list.fmdx.pl/, pozwala na odsłuchiwanie stacji radiowych FM w różnych zakątkach świata, głównie w Europie. Jest też kilka serwerów spoza, na przykład w USA z dziesiątkami stacji dostępnych w eterze w Miami i okolicach czy jeden w Australii.



Nie wgłębiając się w technikalia, miłośnicy radia FM w różnych lokalizacjach stworzyli własne serwery, do których podłączają dostępny sprzęt czy anteny, a co pozwala słuchać wszystkich stacji radiowych w ich okolicy. Wygląda to dokładnie tak, jakbyśmy uruchomili w ich domu radioodbiornik i przeszukiwali dostępne w nim stacje radiowe, zmieniając ręcznie zakres częstotliwości.



Aktualnie dostępnych jest 47 serwerów, głównie z Holandii, Polski czy Czech. Wystarczy na mapie wybrać interesującą nas lokalizację (zielone kropki),- polecam Wielką Brytanię, połączyć się z serwerem, włączyć odsłuch i przeszukiwać fale radiowe, zmieniając przyciskiem częstotliwości w zakresie UKF.



Panel radiowy wyświetla częstotliwości, nazwę i logo stacji, poziom sygnału, miejscowość i odległość od nadajnika, ale też i RDS wyświetlany przez daną stację.

Wczoraj, jak znalazłem wzmiankę o tym serwisie na portalu Wirtualnemedia.pl, spędziłem w nim dobre kilka godzin, głównie na serwerze brytyjskim, ale też i amerykańskim i australijskim, mają tam chyba najlepsze obecnie stacje radiowe.

Oczywiście to nie jest sposób, na wygodny i ciągły odsłuch stacji radiowych zwłaszcza, że w tym serwisie tylko jeden użytkownik w tym samym czasie może zmieniać kanały, ale jak już się Wam znudzi taka zabawa, a traficie na jakąś stacje radiową, która przypadła Wam do gustu, bez problemu znajdziecie ją w internecie i później czasem będziecie mogli do niej wracać, korzystając z różnych aplikacji agregujących stacje radiowe z całego świata. Osobiście polecam do tego polskie produkcje - na smartfony z Androidem - Replaio, a na smartfony z iOS - Eter.

Źródło: FMDX.pl via Wirtualnemedia.pl.

Stock Image from Depositphotos.