Kupujesz gramofon? Pamiętaj o tych czterech funkcjach

Choć brzmi to bardzo sztampowo, dziś winyle to jedne z najpopularniejszych sposobów słuchania muzyki. Pokazują to statystyki, w których czarne krążki wyprzedziły w sprzedaży wszystkie inne fizyczne nośniki, a ich popularność rośnie, zamiast spadać. Składa się na to kilka czynników, a między nimi nostalgia i chęć posiadania czegoś fizycznego w świecie zdominowanym przez posiadanie (albo właściwie — wypożyczanie) cyfrowych własności.

Dlatego też dziś nie jest niespotykanym widokiem, kiedy ktoś ma w domu całą kolekcję płyt winylowych i adapter do ich odtwarzania. Widać to też w sklepach, gdzie nie uświadczymy odtwarzaczy CD czy kaset, ale za to mamy często co najmniej kilka modeli gramofonów.

Jednocześnie - wiele topowych modeli kusi nas dodatkowymi funkcjami, takimi jak możliwość zgrywania płyt do pliku czy połączenie z bezprzewodowymi słuchawkami. Oczywiście, są to świetne możliwości, które rozbudowują możliwości gramofonu, jednak te najczęściej znajdują się w modelach, za które producenci cenią sobie premium. Co jednak, jeżeli szukamy odtwarzacza, który będzie po prostu dobrze działał i w którym będziemy chcieli posiadać same potrzebne komponenty?

Wtedy, wybierając gramofon, koniecznie trzeba sprawdzić, czy ma on cztery funkcje, które zdecydowanie wpłyną na komfort słuchania.

Antyskating

Gramofon opiera się na rozwiązaniach mechanicznych, co oznacza, że jest on całkowicie podatny na zjawiska fizyczne, towarzyszące odtwarzaniu płyty. W tym wypadku, jeżeli mówimy o obracającym się dysku, naturalnie występuje w nim siła dośrodkowa, co oznacza, że igła poruszająca się po rowkach jest ciągnięta w kierunku centrum dysku. To z kolei może przekładać się na to, że jeden z kanałów będzie grał głośniej, a z czasem może to doprowadzić do szybszego zużycia igły i samego dysku.

Yamaha MusicCast Vinyl 500

Aby to zniwelować, część gramofonów wyposażona jest w mechanizm antyskatingu, który pozycjonuje igłę idealnie w centrum ścieżki, czy to za pomocą delikatnego obciążenia, czy precyzyjnego mechanizmu (spotykanego m.in. w urządzeniach od Audio Technica).

Możliwość wyważenia ramienia

Ten aspekt jest spełniony praktycznie dla każdego współczesnego gramofonu, jaki widziałem, ale wciąż można spotkać bardzo tanie egzemplarze, w których ramię z igłą nie posiada żadnej przeciwwagi. Tymczasem ustawienie siły nacisku (Vertical Tracking Force) jest kluczowym elementem dla kalibracji wkładki.

Nie tylko ma to wpływ na brzmienie, ale przede wszystkim - na żywotność płyty. Szczególnie zbyt mocno dociśnięta igła może wyrządzić duże szkody w płycie winylowej. Dlatego też, jeżeli zależy nam na naszych płytach, warto unikać najtańszych modeli gramofonów z marketów.

Stabilizator obrotów/zegar kwarcowy

Aby muzyka z gramofonu była przyjemna dla ucha, musi ona być, cóż... cały czas w tej samej prędkości. Na przestrzeni lat stworzono dwa systemy, które mają utrzymywać obroty talerza na stałym poziomie - jednym z nich jest kontrola za pomocą kontroli tachometrycznej, a drugim stabilizacja obrotów poprzez zastosowanie zegara kwarcowego.

Oba systemy potrafią osiągać bardzo porównywalne rezultaty (a dyskusja o tym, który jest lepszy, ciągnie się od lat). Jednak w ogólnym ujęciu modele ze stabilizacją kwarcową odznaczają się mniejszym "falowaniem" obrotów, więc jeżeli w naszym zasięgu jest gramofon wyposażony w zegar kwarcowy, zdecydowanie warto się nim zainteresować.

Przedwzmacniacz

Jeżeli wybieramy klasyczny gramofon (szczególnie starsze modele), będziemy musieli dokupić do niego także przedwzmacniacz. Rolą takiego urządzenia jest nie tylko wzmocnienie sygnału, ale też - jego korekta, ponieważ, żeby zaoszczędzić miejsce na fizycznym nośniku, dźwięk płynący bezpośrednio z winyla jest "podbity" w kierunku tonów wysokich (ponieważ tony niskie byłyby zapisane jako superszerokie rowki). Przedwzmacniacz ma więc za zadanie przywrócić dźwięk do jego oryginalnej wysokości.

Na rynku mamy jednak modele, które posiadają już wbudowany przedwzmacniacz i można je podłączyć bezpośrednio do naszego wzmacniacza, bez żadnych urządzeń pomiędzy. Jeżeli mówimy o dobrych jakościowo sprzętach, różnica pomiędzy przedwzmacniaczem zewnętrznym a wewnętrznym jest przedmiotem dyskusji, ale faktem jest, że jeżeli celujemy w proste rozwiązania i łatwość obsługi, to model z wbudowanym przedwzmacniaczem jest w tym aspekcie bardziej komfortowy.