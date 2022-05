Babbel uruchamia kursy językowe dla Ukraińców do nauki niemieckiego, polskiego i angielskiego. Kursy stworzone zostały przez ekspertów i obejmują poziomy od początkującego do średnio-zaawansowanego i umożliwiają rozpoczęcie nauki dla każdego.

Kursy z języka angielskiego i niemieckiego dla osób mówiących po ukraińsku dostępne są na poziomach A1 i B1 (od nowicjusza do średnio-zaawansowanego). Obejmują wprowadzenie, postawowe wyrażenia, zadawanie pytań, opisywanie wydarzeń. Kurs języka polskiego dostępny jest od poziomów A1 do A2 (od nowicjusza do początkującego). Zawierają wprowadzenie, wyrażenia potoczne i opowiadania o życiu codziennym.

Jak podkreślają organizatorzy, kursy opracowane są z zachowaniem zasad obowiązujacych w całej ofercie Babbel, wraz z oparciem o badania naukowe, dotychczasowe doświadczenia i wiedzę dydaktyczną. Kursy dla nowicjuszy będą dostępne od razu, natomiast kursy dla początkujących i średniozaawansowanych ukażą się w ciągu najbliższego miesiąca.

Babbel udostępnia też artykuły poradnikowe na temat przyjazdu do Niemiec i Polski. Na stronach dostępny jest także słowniczek do nauki języka ukraińskiego dla obywateli krajów przyjmujących. Ponadto platforma udostępnia przestrzeń biurową dla organizacji humanitarnych w swoich biurze w Berlinie. To także centrum wolontariatu oferujące wsparcie w zakresie opieki i zakwaterowania uchodźców

Język to często coś więcej niż umiejętność. Może być wybawieniem, umożliwiając dostęp do najważniejszych informacji i podstawowych usług, zmniejszając trudności w komunikacji oraz ułatwiając wzajemne zrozumienie między ludźmi czy społecznościami. Nie buduje ścian, a mosty - coś, czego teraz świat potrzebuje bardziej, niż kiedykolwiek. Dla Babbel, oferowanie kursów językowych za darmo jest w pełni zgodne z naszymi wartościami i celem. W sytuacji, gdy miliony uchodźców rozpoczęło ucieczkę do krajów Unii Europejskiej, zaistniała pilna potrzeba opracowania tych kursów w czasie krótszym niż miesiąc.

- podkreśla Arne Schepker, CEO Babbel dodając jednocześnie, że nasze kursy, stworzone przez ekspertów językowych w rodzimym języku ukraińskim umożliwiają szybsze uczenie się i zapamiętywanie, co pozwala na prowadzenie bardziej zaawansowanych rozmów. W tym przypadku oznacza to takie kursy, które można zastosować w rzeczywistych sytuacjach, by zaspokoić pilne potrzeby językowe uchodźców z Ukrainy.