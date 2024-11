Prawdziwa uczta dla graczy. O tym sprzęcie wielu z nich będzie marzyć

Konsole przenośne, czyli PC w przebraniu mają się coraz lepiej

Rynek konsol przenośnych które de facto są miniaturowymi PC ukrytymi w kontrolerze do gier rozrasta się w niezwykle szybkim tempie. Na rynku można już wybierać i przebierać w kilkudziesięciu rozmaitych modelach. Różnią się nie tylko specyfikacją techniczną, ale także i ceną. I choć tak naprawdę produkty te istnieją nie od dziś, ani nie od wczoraj -- to debiut Steam Decka i jego szalona popularność pozwoliła rozbujać ten rynek na dobre. Po jego debiucie wielu popularnych producentów sprzętu wypuściło swoje przenośne konsolki. Ale tylko produkt od Valve wyraźnie się na ich tle wyróżnia. Bo ten zaskakuje wyjątkowo przystępną ceną i optymalizacją -- twórcom gier zależy by te działały jak najlepiej na tak popularnym sprzęcie. Inni nadrabiają mocą -- i podobnie sprawy będą się mieć z najnowszym Ayaneo 3, które zostało oficjalnie zapowiedziane. I zapowiada się znakomicie!

Ayaneo 3: nowa konsola przenośna wkrótce trafi na rynek. Wszystko co trzeba o niej wiedzieć

Ayaneo oficjalnie ogłosiło swoją najnowszą przenośną konsolkę: Ayaneo 3. Sprzęt, podobnie jak poprzednie generacje, stawia na wydajność i działać będzie w oparciu o system Microsoft Windows. Tym razem klienci dostaną do wyboru warianty z dwoma procesorami: AMD Ryzen AI 9 HX 37 lub Ryzen 7 8840U. Pierwszy z nich jest mocniejszym z tego duetu i -- jak zapowiada producent -- zaoferuje najwyższą jakość grania przenośnego ze wsparciem sztucznej inteligencji. Drugi z nich nie będzie aż tak spektakularny, ale i tak powinien sobie pozwolić z większością nowych gier bez większego problemu. Producent określa ten wybór jako coś dla "graczy preferujących potężną, klasyczną, wydajność".

Ponadto sprzęt będzie oferowany w wariantach z dwoma różnymi ekranami. Klienci będą mogli wybierać pomiędzy 7-calowymi panelami LCD lub OLED. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że druga z opcji jest wyborem na medal -- i to właśnie nią warto się zainteresować, jeżeli poszukuje się najlepszych wrażeń. Takowe mają też być wzmocnione przez nowy zestaw głośników, które zaoferują bardziej immersyjne doznania, a także lepszą niż kiedykolwiek wcześniej jakość samego dźwięku.

Ponadto na pleckach urządzenia pojawił się odświeżony zestaw tylnych klawiszy, który pozwoli na ich wygodniejsze wykorzystywanie. Wisienką na torcie jest trigger lock, który bez wątpienia docenią przede wszystkim miłośnicy starszych produkcji zręcznościowych.

Ayaneo 3 zapowiada się znakomicie. Pytanie ile przyjdzie nam za to zapłacić

Nowości w Ayaneo 3 wyglądają świetnie. Jednak producent poza specyfikacją i informowaniem o zmianach które czekają nową generację sprzętu zapomniał wspomnieć o dwóch najważniejszych rzeczach: cenie sprzętu oraz jego dacie premiery. Ayaneo nigdy nie należały do najtańszych przenośnych konsolo-komputerów na rynku, więc i tym razem nie spodziewamy się taryfy ulgowej. Na kolejną porcję informacji przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać -- producent nie zdradza jeszcze jak długo.